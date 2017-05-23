Росгвардейцы предотвратили суицид, рискуя собой

Сотрудники Росгвардии и участковый уполномоченный полиции спасли жительницу п.Тикси, которая пыталась спрыгнуть с крыши дома

Накануне вечером автопатрулем Росгвардии ОВО по Булунскому району было получено сообщение из дежурной части местной полиции о том, что на крыше одного из домов по ул. Морская п. Тикси молодая женщина пытается покончить с собой. Сотрудники группы задержания в считанные минуты оказалась на месте происшествия и заметили, что она сидит на краю карниза крыши четырехэтажного дома. Поднявшись на крышу, они увидели, что женщину держит участковый уполномоченный полиции, которому удалось оттащить ее от края крыши. Сотрудники Росгвардии, оценив обстановку, приняли решение осуществить безопасный спуск женщины вниз по отвесной лестнице с торца дома, т.к. у дома не предусмотрен спуск через люк подъезда.

При спуске гражданка пыталась довести попытку суицида до конца, оказывала сопротивление сотрудникам Росгвардии, которые впоследствии доставили ее в дежурную часть полиции для дальнейшего разбирательства.

Предварительно установлено, что причиной, толкнувшей жительницу поселка на такой решительный шаг, стала семейная ссора. Женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.