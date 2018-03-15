Росгвардейцы помогли задержать грабителей

Накануне в городе Нерюнгри около 13 часов на пульт ОВО Росгвардии с охраняемого объекта — одной из средних школ поступил сигнал срабатывания кнопки тревожной сигнализации. Наряд группы задержания прибыл через несколько минут на данный адрес.

По прибытии установлено, что КТС нажал вахтер. Пару минут назад в школу забежал молодой человек и сообщил о том, что несколько парней с применением насилия похитили его сотовый телефон «Айфон-5», позолоченную цепочку, деньги и скрылись в неизвестном направлении. Ущерб составил 11 000 рублей. С потерпевшим была девушка, которая являлась свидетелем произошедшего.

Через несколько минут нарядом ГЗ ОВО Росгвардии в ходе розыскных мероприятий возле дома по улице Южно-Якутская были замечены двое молодых людей, подходивших под описание. Они пытались остановить попутный транспорт для того, чтобы уехать в поселок Серебряный Бор. Подозреваемые задержаны, опознаны потерпевшим и доставлены в дежурную часть отдела полиции для дальнейшего разбирательства.

Похищенное изъято. По данному факту проводится проверка.