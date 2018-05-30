Росгвардейцы помогли вернуть угнанную машину хозяину

Сотрудниками Росгвардии ОВО по Вилюйскому району во время несения службы была получена информация о том, что со двора дома по улице Ленина совершен угон автомобиля марки «Сузуки Эскудо». Злоумышленники проникли в салон автомашины, разбив стекло.

В 11:10 от оперативного дежурного отдела полиции поступило сообщение о том, что угнанное автомобильное средство замечено на улице Мира и на законное требование сотрудников полиции об остановке водитель не реагирует. Получив данную информацию, сотрудники Росгвардии выехали на встречную улицу и заблокировали возможные пути следования угнанной автомашины. Злоумышленники, чтобы скрыться от полицейских, успели покинуть салон и оставить машину, которая позже была замечена на одной из улиц города. Молодчики скрылись в неизвестном направлении.

Через полчаса в ходе оперативно – розыскных мероприятий возле строений по улице Романа Дмитриева росгвардейцами были замечены двое молодых людей, проходивших по ориентировке. После задержания подозреваемые были доставлены в дежурную часть отдела полиции. Оба являются уроженцами Верхневилюйского района, один из них ранее судим за совершение имущественного преступления.

Автомашина возвращена владельцу в исправном состоянии.