Росавтодор оценит ущерб дорогам Якутии

Федеральное дорожное агентство и Минтранс республики с 13 июня планируют выезд комиссий в пострадавшие от весеннего паводка районы для оценки ущерба дорожному хозяйству.

«После обследования республике будет оказана помощь из федерального бюджета на приведение дорог в нормативное состояние. Планируем восстановить линейные объекты до конца июля, а искусственные сооружения с учетом закупки и доставки до мест назначения – до конца августа», — сообщили в Управлении автодорог РС(Я).

Ранее по разрушенным объектам в кратчайшие сроки обеспечены временные проезды по всем направлениям за исключением Среднеколымского улуса, где наблюдался высокий уровень воды.

По предварительным расчетам, только автомобильным дорогам республиканского значения нанесен ущерб на сумму 115,9 млн рублейв Амгинском, Усть-Майском, Кобяйском, Чурапчинском, Усть-Алданском, Таттинском районах.

В результате весеннего паводка разрушено 2,55 км дорог, 3 моста, 12 водопропускных труб, а также размыты 14,8 тысяч кубических метров земляного полотна и 17,8 тысяч квадратных метров дорожной одежды.