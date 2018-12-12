Росавиация начала расследование авиаинцидента с самолетом АК «Якутия»

В аэропорту Нерюнгри работает комиссия межтерриториального управления Росавиации. По предварительным данным, самолет на взлете задел взлетную полосу хвостовой частью, сообщает ЯСИА.

«Вчера в аэропорту Нерюнгри на начальном этапе разбега произошло касание хвостовой части воздушного судна. Создана комиссия по расследованию инцидента», — сообщил агентству руководитель Cаха (Якутского) межрегионального территориального управления воздушного транспорта ФАВТ Сергей Киричек.

Собеседник агентства отметил, что срок расследования зависит от степени повреждения самолета: «Принимает решение председатель комиссии и определяет сроки проведения расследования».

Напомним, 11 декабря в аэропорту «Нерюнгри» на начальном этапе разбега командир Boeing 737-800 авиакомпании «Якутия» принял решение о вынужденном прекращении взлета и полной остановке самолета «в связи с возникшей конфигурацией воздушного судна, не позволяющей продолжать взлет».

Лайнер выполнял полет рейс №4441 по маршруту Нерюнгри – Красноярск. На борту воздушного судна находились 103 пассажира и 6 членов экипажа. Люди смогли вылететь другим самолетом только через 15 часов.