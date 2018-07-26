Романтика парашютного спорта: Высота, ответственность, сдержанность

Сегодня — День парашютиста.

История парашютизма Якутии начинается с 1943 года, когда мастер спорта СССР по парашютному спорту Аркадий Яров приступил к подготовке якутских летчиков, ставших первыми парашютистами-инструкторами. Это первые якутские летчицы, одни из первых женщин парашютистов-инструкторов Якутии Вера Захарова, Анна Ременникова и другие. Тогда призывники и добровольцы выполняли по 2-3 прыжка и уходили на фронт.

В 2011 году общим собранием парашютистов Якутии было принято решение о создании региональной общественной организации Федерации парашютного спорта РС(Я) с целью консолидации спортсменов региона, развития спорта и контроля за деятельностью аккредитованных организаций Якутии. Федерация была зарегистрирована 18 октября того же года и аккредитована в Минспорта РФ и РС (Я).

Сейчас в федерацию входят Якутский городской спортивный клуб «Центр парашютной подготовки», общественная организация «Развитие и популяризация парашютного спорта в Алданском районе РС (Я)», Мирнинская общественная организация спортивный клуб «Феникс» и военно-патриотический клуб «Десантник» Верхневилюйского района.

В День парашютного спорта России и 75-летия парашютизма в Якутии телеканал «Якутия 24» пообщался с президентом федерации Игорем Зданович.

Свой первый прыжок он совершил в 1987 году, затем вернулся в парашютный спорт в 2010 году. Через год он продолжил прыжки в небе. За плечами Игоря Зданович более 150 прыжков.

— Игорь Михайлович, расскажите, когда начинается сезон прыжков и когда он завершается?

— На территории республики ежегодно за сезон выполняется до 1000 спортивных прыжков с парашютом. Сезон начинается с первыми лучами весеннего солнца и заканчивается наступающими морозами.

— На какую температуру рассчитана парашютная техника?

— Техника рассчитана на морозы до -40 градусов, но парашютисты редко прыгают при температурах ниже -30. Тем не менее, спортсмены нашей федерации совместно с парашютистами Федерации Хабаровского края выполнили прыжки на Полюсе холода в Томторе и на озере Лабынкыр Оймяконского района весной 2017 года, когда было -40 градусов.

— Какую подготовку необходимо пройти, чтобы прыгнуть с парашютом?

— Для парашютистов любого уровня важна подготовка. Подготовка проводится в изучении теории, отработки навыков на тренажерах и в практических прыжках с парашютом.

Начинающему необходимо не менее 4 часов подготовки, проводимой за несколько дней для отработки четких действий на всех этапах прыжка — от прыжка до приземления. Как показывает практика, парашютные организации, практикующие ускоренную подготовку, сталкиваются с высоким травматизмом.

— А какой авиатранспорт используется для прыжков с парашютом?

— Для парашютистов важен транспорт для доставки на высоту: самолеты, вертолеты, аэростаты, другой транспорт. Если спортсмены парашютисты могут прыгать со всего, что летает, то десантники — только со специально оборудованных воздушных судов, предназначенных для десантирования. Это указывается в руководстве по летной эксплуатации на конкретный тип воздушного судна.

— Как допускают пилотов к десантированию парашютистов?

— Летчики должны пройти обязательную подготовку по десантированию парашютистов и получить допуск. Если экипаж состоит из двух пилотов, то командир воздушного судна такой допуск иметь обязан.

— Как становятся парашютистами-инструкторами?

— Чтобы стать парашютистом-инструктором, нужно посвятить себя парашютной деятельности. Знать теорию и практику выполнения парашютных прыжков, а также уметь пользоваться документацией, регламентирующей парашютную деятельность. С детства инструкторов никто не воспитывает, ими становятся опытные спортсмены или парашютист- специалисты, которые совершенствуются в своей работе на протяжении парашютной жизни.

— Какие общие черты характера парашютистов вы можете назвать?

— Парашютисты в массе своей очень терпеливый и сдержанный народ, потому что порой подолгу приходится ждать погоды для совершения прыжка.

— Расскажите об основных правилах безопасности во время прыжка.

— Парашютиста ничто не должно отвлекать, особенно на этапе приземления. Например, это касается воздушной видеосъемки. Она разрешена только людям с опытом от 200 прыжков и более. Нужно помнить, что правила в парашютном спорте «написаны кровью». Требования инструктора для парашютиста закон. При таком условии прыжок будет безопасным и доставит массу удовольствия. Нужно убедиться, что клуб действительно знают, воздушные суда соответствуют летной годности и приспособлены для прыжков с парашютом по соответствующей программе. Не стесняйтесь обратиться за информацией в региональную федерацию парашютного спорта.

— Что вы хотите пожелать своим коллегам по небу в этот праздничный день?

— Пользуясь случаем, поздравляю всех с Днем парашютиста России, а всех парашютистов республики — с юбилейной датой. В наши дни парашют является средством спасения, выполнения специальных заданий, спортивных достижений и просто досугом молодежи. Многие спортсмены выбирают службу в воздушно-десантных войсках, укрепляя обороноспособность страны, применяя свои навыки и знания, полученные в спортивных парашютных клубах. Хочется отметить нелегкий труд парашютистов, находящихся в данный момент на дежурстве: это спасатели Якутской региональной поисково-спасательной базы Дальневосточного авиационного поисково-спасательного центра, парашютисты пожарные ГБУ «Авиалесоохрана», парашютисты-спасатели Якутского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. Желаю всем легких взлетов и мягких приземлений, крепкого здоровья, семейного благополучия, достатка и достижения поставленных целей в спорте и жизни!