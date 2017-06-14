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Романовы – лучшая спортивная семья

В минувший четверг в  Харе, Мегино-Кангаласском улусе прошел ежегодный, ставший уже традиционным семейный спортивный праздник «Папа, мама, я+я – спортивная семья».  Спартакиада проводится традиционно с целью популяризации здорового образа жизни и привлечения семей района к систематическим занятиям физической культурой и спортом. Отметим, что за последние пять лет семьи из нашего района не находят себе равных на республиканском уровне.

В этот день пять самых активных и спортивных семей: Дмитриевых из Ходоринского, Федоровых из Бютейдяхского, Плотниковых из Харанского, Романовых из Жабыльского и семья Винокуровых из Холгуминского наслегов – собрались в этот день на соревновании, которое выявило самых сильных, ловких и быстрых. Это те семьи, где помимо в работы родителей и занятости детей в школе они всегда находят свободное время для общих занятий спортом, с помощью которого сохраняют свое здоровье, а также здоровье своих близких, где родители воспитывают своим собственным примером любовь к физической культуре и спорту.

Каждая команда не только подготовила название, эмблему, девиз, но и творчески подошла к выбору формы для участников. Программа соревнований состояла из 7 различных спортивных эстафет. Помимо одного творческого конкурса, где семьи показали свое мастерство представлять свою команду в песнях, стихах, танцах, было шесть спортивных этапов: «По болотным кочкам», «Собери урожай», «Собери цепочку», «Бег с мячами», «Папа, мама, я – вместе дружная семья» и т.д. Родители и дети со спортивным азартом участвовали в каждом этапе и ни одна из команд не сошла с дистанции: все до конца выдержали испытания и с честью дошли до финала. Среди участников были и совсем маленькие спортсмены, которые со всей ответственностью и серьезностью подошли к участию и, чтобы не подвести свою семью, упорно проходили каждый этап, хоть и с опозданием, но достойно приходили к финишу. С трибун их поддерживали многочисленные болельщики из числа родственников, друзей – в каждой команде была своя группа поддержки, которая активно болела за своих, вселяя в них дух азарта и стремление к победе. Все этапы прошли на одном дыхании, интересно и захватывающе, ничем не уступая большим соревнованиям. Стоит отметить, что команды отлично справились с каждым из них, показав свою высокую физическую подготовку.

По итогам очень зрелищных и жарких «схваток», опередив своих соперников на доли секунд, победу одержала семья Романовых из Нораганы, немного уступив, на второе место вышла семья Федоровых из с. Бютейдях и замкнула тройку лидеров семья Плотниковых из с. Хара.

Начальник управления по делам молодежи и семейной политике Константин Захаров поблагодарил всех участников за красивое и достойное выступление на соревнованиях и отметил, что являясь примером пропаганды здорового образа жизни и спорта, они вносят свой вклад в здоровое и счастливое будущее подрастающего поколения.

Семье победителей предстоит побороться за высокое звание самой спортивной семьи Якутии уже на республиканском этапе соревнований в г.Якутске. Как отметили организаторы, такие соревнования не только пропагандируют здоровый образ жизни, но и сплачивают семьи, делают их досуг разнообразным. Все призеры и участники соревнований награждены грамотами и ценными призами, которые были представлены управлением по делам молодежи и семейной политике. Тройка лидеров стала обладателями велосипедов и самоката.

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Источник: Лариса ДОЛГУНОВА. Пресс-служба Мегино-Кангаласского улуса.
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