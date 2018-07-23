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Роман Марков: Художник должен быть успешным при жизни

В якутском сегменте инстаграма набирает обороты творчество молодого художника-иллюстратора Романа Маркова.  Реакция на него неоднозначная: от восхищения до возмущения.  О своем понимании искусства, о том, что побудило его изобразить врио главы региона Айсена Николаева в архаичных доспехах, художник рассказал в интервью ЯСИА.

Профессиональный интерес

— Врио главы региона Айсен Николаев не так давно опубликовал у себя в Инстаграме твою иллюстрацию, где он с семьей изображен в традиционной якутской одежде. Это было веление души или желание наладить контакт с властью?

— Решил нарисовать, потому что у меня появилась цель — набрать больше подписчиков, чтобы влиять на массы. Я думаю что художник должен быть успешным уже при жизни. Это хорошо, когда тебя знают, почитают твои картины, уважают как мастера.

По поводу Айсена Николаева могу сказать, что давно наблюдаю за его деятельностью. Думаю, что в качестве мэра, он на многое в городе повлиял положительно. Я начал уважать его и решил запечатлеть как лидера. Если он станет главой Якутии, то, на мой взгляд, жизнь изменится в лучшую сторону. Что касается контакта с властью — я не стремлюсь наладить  отношения,  выступать против — тоже. Хотя опыт политических карикатур у меня есть, но это был чисто профессиональный интерес.


Голый маркетинг

— Часто возмущаются, что ты рисуешь якутских девушек обнаженными. Ты парировал тем, что это искусство. Можешь ты, предваряя дальнейшее непонимание, объяснить, почему искусство может быть таким?

— Пинап – это привлечение внимания, приманка. Можно назвать это маркетинговым ходом. Я ни в коем случае не выдаю пинап за действительность, это идёт как дополнительный развлекательный бонус для моих подписчиков. Но в основном-то мой контент другой. Люди заходят и видят, что я рисую на серьезные темы, например, пытаюсь популяризировать внешний вид саха дохристианской эпохи.


Как я понял из всего вычитанного и увиденного в материалах археологических раскопок, внешний вид той эпохи разительно отличается от более популярного образа якутов 19-20 столетия. Мужской и женский костюмы по фасону практически не отличаются. Они были более практичные: подол шубы был короткий -чуть ниже или выше колен — и имел прорези: спереди, по бокам и сзади, чтобы удобнее было скакать верхом на лошади. Нет излишеств в виде длинных платьев, серебряные украшения практически отсутствуют. Цветовая гамма говорит, что материал в основном был из кожи. Присутствует черно-бело-синий бисер, который ныне широко распространён у коренных северных  народов и из-за этого может показаться, что перед нами не якуты вовсе, а представители КМНС.

Тема якутских доспехов остаётся предметом жарких споров, но уже начинает что-то проясняться. Увы, нет уцелевшего до наших времён экземпляра полных ламеллярных доспехов. Почему так получилось? Скорее всего, когда якуты поняли, что они не спасают от от огнестрельного оружия и далее добровольного вхождения Якутии в состав России, доспехи сбыли на дальнейшие походы служилым, а оставшиеся переплавили на хозяйственные нужды. Все, что сохранилось — черно-белая фотография шлемов, описания в эпосе, свидетельства казаков и несколько найденных в разное время пластинок.


Думаю, что тут надо включать логику — смотреть, что носили ближайшие соседи, ведь стул, ложка и дверь у всех почти одинаковые — и также учитывать защитные свойства этих доспехов, их практическое применение. Прямой удар тяжёлого рубящего или колющего оружия наверняка пробьёт панцирь, но стрелы с высокой вероятностью соскользнут в сторону. Пластины скреплялись на кожаном основании  с нахлёстом. При этом учитывалась центровка — левая сторона смотрит влево, а правая вправо и поверх обеих сторон центральная пластина. В итоге доспех обтекал тело воина подобно перьям птиц или чешуе рыбы.


— С чего началось твое увлечение внешним видом саха дохристианского времени?

— В детстве я листал Олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» и видел  иллюстрации, на которых боотуры стоят в непонятных доспехах и женщин конца 19 столетия. Это создало впечатление, что Олонхо придумано после прихода казаков и вступления Якутии в состав России. Но ведь это не так. Я заинтересовался этой темой, начал визуализировать то, о чем говорят ученые, археологи и втянулся.


— На кого из художников ты ориентируешься?

— Я очень ценю творчество Михаила Носова, Иннокентия Пестрякова, Тимофея Степанова. Во время работы над «Тыгын Дарханом» я узнал о существовании таких прекрасных людей как Александра и Денис Петров. Они этнографы, у них много интересной информации о саха дохристианской эпохи.

Комиксы в стиле Олонхо

— Ты работал над фильмом «Тыгын Дархан» в качестве раскадровщика и художника по концептам. Какие ощущения?

— Я хотел  изнутри посмотреть, как работает кинематограф, чтобы учитывать нюансы при создании комиксов. Помимо раскадровки и концептов, я занимался и реквизитом, и был помощником режиссера. В целом, ощущаю гордость, что причастен к созданию фильма. Картина должна выйти в прокат к концу 2019 года. Для работы пришлось изучить много материалов по истории и культуре этноса. Полученные знания оказались очень полезны. Например,  я понял, что при рисовании комиксов необходимо учитывать «восьмерку» — визуальный прием, который подразумевает, что если персонаж в первом кадре стоит слева, то и в следующем должен сохранить это положение, независимо от плана. При работе над «Якутском параллельным» мы этого не делали, рисовали чисто интуитивно.


— Ты категорически против издания комиксов по мотивам эпоса Олонхо в том виде, в котором их делают сейчас. Например, изображая героев сказания в традиционной одежде, распространенной в 19-20 века. Ты даже предложил сделать десятикратно лучший продукт. Чувствуешь ли ты себя готовым взяться за такую задачу?

— За хорошее финансирование — почему бы и нет.

— Что ты вообще думаешь об осовременивании Олонхо?

— В целом, сказание нужно слушать, а не читать. Например, я сам никогда не видел живого олонхосута. Олонхо — это устное творчество и должно развиваться как устное творчество. В письменном виде теряются его смысл и энергия. Ведь главная ценнность Олонхо — его язык, а не сюжет. Но я согласен с тем, что язык надо осовременить, как, например, Пушкин осовременил в свое время русский язык.

Хотя я думаю, что можно делать комиксы по мотивам Олонхо, но не вмещать туда все сказание. То есть, можно просто рассказать вкратце, что происходит.

— Нет ли здесь противоречия? С одной стороны, ты говоришь, что сказание нужно развивать в устном виде, а с другой – готов заняться комиксом по мотивам Олонхо за хорошее финансирование.

— Противоречия нет. Комикс по мотивам Олонхо должен продаваться по доступной цене. Точно не за 300 или 200 рублей за экземпляр. И важно передавать в подлинном виде то, как одевались якуты в дохристианскую эпоху, как жили на самом деле.

— Два года назад ты работал над третьей частью комикса «Якутск. Параллельный». Я правильно понимаю, что эта работа завершена?

— Эта работа застряла, потому что мы не смогли распродать первую и вторую часть. Также мне очень хочется поменять концовку. Пока что финансирования нет, но рано или поздно комикс выйдет.

— Что тебе нужно чтобы почувствовать себя реализованным человеком?

— Нельзя так просто взять и успокоиться. Наверное, я спрошу себя уже в конце жизни, чего я добился. Сейчас нужно двигаться вперед и не останавливаться.

Источник: ЯСИА. Автор Григорий Фоменко, http://ysia.ru/roman-markov-hudozhnik-dolzhen-byt-uspeshnym-pri-zhizni/
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