Роман Мандзяк высказался напоследок

Бывший генеральный директор «СахаМедиа» Роман МАНДЗЯК, один из идеологов бесплатизации госСМИ, после увольнения высказался в своем фейсбуке. Понятное дело, что в данной ситуации не обошлось без эмоций, однако пост профессионала интересен сам по себе.

Вчера вечером присутствовал на заседании совета директоров АО «Сахамедиа». Членами коллегиального органа единогласно принято решение об освобождении меня от должности генерального директора и назначении Алексея ЧЕРТКОВА.

Хочу сказать спасибо коллективу «Сахамедиа» за совместную работу. Благодаря вашим усилиям, таланту, хорошему и большому труду государственные СМИ после десятилетия упадка и стагнации снова востребованы. За годы реформ созданы три принципиально новых новостных интернет-ресурса, построен и работает не имеющий аналогов на Дальнем Востоке медиацентр, в условиях жесточайшей конкуренции в интернете вышло на новый конкурентоспособный уровень ЯСИА, государственные газеты «Якутия» и «Саха Сирэ» читаются по всей республике благодаря массовым тиражам и выстроенной собственной системе доставки по улусам, независимой от почты России.

Идеологом и подвижником всех реформ конечно же был Кирилл АЛЕКСЕЕВ, царство ему небесное. Он изобретал, убеждал, доказывал, рисковал, принимал на себя удары критики, несправедливых обвинений, просто грязи и клеветы. Я всегда был рядом с ним, помогал формулировать идеи и цели, начиная с 2012 года, когда он сочинял самую первую концепцию реформы госСМИ, брат всегда советовался со мной и выслушивал по всем ключевым вопросам. Конечно, к обновлению и возрождению наших СМИ, формированию их новой информационной политики в той или иной мере приложили руку многие другие умные и достойные люди – Мария МОРОЗОВА, Андрей НИКИТИН, Вера АРБЫКИНА, Афанасий НОЕВ, Александр БОРИСОВ, Чокуур ГАВРИЛЬЕВ, редактора и коллеги-журналисты, те, у кого горели глаза и шевелились мозги.

Все было правильно и вовремя. Я бы даже сказал, мы немного отстали от идеального графика, примерно на полгода – из-за внешних и внутренних оппонентов.

Что касается отмены бесплатных газет массовых тиражей, вопрос, который так возбудил критиков, ее скорее всего не будет. По крайней мере до выборов тиражи сокращаться не будут. Ни один здравый политик, идущий на выборы, не захочет по собственной воле лишиться аудитории в 200 тысяч человек.

А что будет дальше? Прогнозирую, что бесплатные газеты останутся, как социально ориентированный информационный продукт, конечно, меньшими тиражами, возможно меньшим объемом и форматом.

Параллельно с ними разумно было бы начать в 2019 году выпуск платной «толстушки», отдельного информационного продукта, по фиксированной цене, ниже конкурентов. Полагаю, стратегия будет именно такой.

Теперь, что касается другого мифа, который педалируют оппоненты – «за годы реформ разогнали выдающихся журналистов».

А что кто-то из «разогнанных» на паперти с протянутой рукой стоит? По-моему, все при деле, некоторые ушли в другие издания, это нормально, некоторые на пенсию, другие трудоустроены на государственную службу и обратно в журналистику, даже на редакторство их никакими коврижками не заманишь.

Ну, то есть люди из госжурналистики уходят либо еще глубже в государство, либо переходят в частные издания, если устали от государства.

Резюмируя этот вопрос, сейчас в обеих наших печатных редакциях сформированы вполне боеспособные коллективы авторов, причем, на мой взгляд в «Саха Сирэ» редакция сегодня сильнее, сплоченнее и единомышленнее. Самая симпатичная, по мне, команда – в ЯСИА. Внушают оптимизм и уверенность и Эдэр Саас, и Улус.Медиа.

Теперь по качеству журналистики, как выразилась ранее одна из коллег, «ниже плинтуса».

Сходите в читальный зал, возьмите газеты Якутия или Саха Сирэ 5, 10 или даже 15-летней давности – никаких откровений, поражающих воображение расследований, выдающихся интервью вы там не найдете. Субъективно, да, качество текстов отдельных авторов тех лет может показаться выше: богаче лексический запас, метафорика и стилистка.

Но в целом, консерватизм, государственничество – это одна из родовых черт, особенностей редакционной политики наших изданий. И да, государственные СМИ всегда, объективно, будут проигрывать частным и «независимым» по критической политической повестке – хоть на федеральном уровне, хоть на региональном.

Эксклюзив, инсайд, «доступ к телу» для госжурналистов — тоже вещь шаткая сегодня, в эпоху развития социальных сетей. Тренд вещания народу через паблик завел несколькими годами раньше Борисов, врио также активно его эксплуатирует, выдавая инфоповод всем сразу. Соответственно здесь можно побеждать только скоростью реакции, грамотной аналитикой и комментариями.

С другой стороны, пиарщикам можно посоветовать не слишком увлекаться инстаграмщиной. Социальные сети, конечно, важны: лайки, репосты, подписчики. Но журналисты – народ ревнивый до информации. Когда наступит по-настоящему кризисная ситуация (а они у всех случаются) защитником позиций руководства станет не ФБ, не твиттер и не ватсап, а ЯСИА, Якутия и НВК. Нужно это ценить и поддерживать право госСМИ на эксклюзив.

Мне будет любопытно посмотреть на то, как будут взаимодействовать в этом смысле Ира ЕФИМОВА и Галя МОЗОЛЕВСКАЯ, которую уже провозгласили главредом на ЯСИА.

Вообще, у госжурналистов действительно неблагодарный труд – постоянно находить баланс между запросами аудитории, профессиональным долгом и интересами учредителя, государства. Желаю всем не потерять себя в этом каждодневном поиске компромиссов.

Что я ожидаю от Алексея Сергеевича ЧЕРТКОВА? Понятия не имею. Желаю ему руководить мудро и бережно — очень востребованные в последнее время качества.