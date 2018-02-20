Роман Мандзяк: Релиз «Аэрофлота» об инциденте с участием главы Якутии носит надуманный характер

Сообщение пресс-службы «Аэрофлота», комментирующее инцидент на борту рейса SU 1750 16 февраля, носит откровенно надуманный характер. Об этом ЯСИА сообщил руководитель департамента по информационной политике АГиП Якутии Роман МАНДЗЯК.

Напомним, в понедельник Егор БОРИСОВ отреагировал на сообщения ряда СМИ об инциденте, произошедшем на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Позднее руководитель департамента по информационной политике Роман Мандзяк пояснил, что Ил Дархан с супругой Прасковьей БОРИСОВОЙ и помощником Евгением ШИГАПОВЫМ не сразу смогли попасть в салон, из-за того, что сотрудники аэропорта забыли выдать посадочные талоны.

Авиакомпания «Аэрофлот» опубликовала релиз. По словам Мандзяка, уже в самом его начале содержится недостоверная информация: «Пассажиры Е. Борисов, П. Борисова и Е. Шигапов пришли на посадку <…> с большим количеством пакетов Duty free …».

«Данное утверждение полностью не соответствует действительности. У пассажиров не было с собой ни одного пакета с надписью «Duty free». Не знаю, что там померещилось источнику данной информации, но мы расцениваем данную недостоверную информацию как попытку сместить фокус с сути инцидента (который, уверен, при наличии доброй воли и такта со стороны экипажа и бортпроводников данного рейса можно было бы решить без конфликта) на выдуманные детали – несуществующие пакеты из магазина «Дюти фри», — сказал руководитель департамента.

«Многие наслышаны про истории о нетрезвых пассажирах с такими пакетами, которые устраивают дебоши на самолетах – подобные новости, увы, нередки. Поэтому ключевой символ, призванный сформировать «сомнительный образ» пассажиров в информационном сообщении выстроен, как по методичке: от пакетов из магазина беспошлинной торговли до «нецензурной брани в адрес экипажа». Но на поверку он рушится, как карточный домик. Добавлю, что помощник главы Якутии Евгений Шигапов по собственной инициативе прошел освидетельствование на алкогольное опьянение, чтобы не допустить никаких инсинуаций. Но в авиакомпании, видимо, для полноты картины придумали несуществующие пакеты. Полагаю, в данной ситуации лучшим выходом для уважаемой в нашей республике авиакомпании было бы принести извинения за причиненные неудобства пассажирам, в особенности необоснованно пострадавшему и просидевшему 8 часов в отделении полиции помощнику главы Якутии Евгению Шигапову», — подчеркнул Роман Мандзяк.