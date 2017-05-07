Ролевые игры с призами прошли в ЯГКБ в Международный день акушерки

4 мая, накануне Международного дня акушерки, в акушерско-послеродовом отделении, впервые был проведен навыковый тренинг среди акушерок. Председателем жюри была заместитель главного врача по организационно-методической работе Л.Д.НЕУСТРОЕВА, заведующая кафедрой ФПДО МИ СВФУ, д.м.н., профессор Н.И.ДУГЛАС, врач-эксперт ГБУ РС(Я) «ЯГКБ» Ф.П.АФАНАСЬЕВА.

На проверку практических навыков вышли 4 бригады акушерок «Единое целое», «Оптимисты», «Белая Роза», « Адреналин». Были заданы 3 задачи на оказание экстренной медицинской помощи, согласно действующих протоколов МЗ РФ. Акушерки на фантоме в режиме реального времени оказывали медицинскую помощь по разным акушерским ситуациям. По итогам проверки знаний почетное 1 место заняла бригада «Оптимисты», набравшая 110 баллов. Акушерки выявили свои недоработки, после окончания мероприятия начались разборы среди акушерок. Всем участницам выданы сертификаты участника, а победителям «Диплом» и памятный приз.

По итогам данной ролевой игры председателем жюри Л.Д.НЕУСТРОЕВОЙ было внесено предложение распространить данную идею и среди других отделений ГБУ РС(Я) «ЯГКБ». В свою очередь, профессором Н.И.ДУГЛАС была проведена профориентационная работа среди участниц навыкового тренинга, акушеркам сделано приглашение поступить в Мединститут СВФУ. «Грамотные, преданные своему делу кадры всегда нужны!», — сказала профессор. Организатору тренинга, заведующей акушерско-послеродового отделения У.Р.НОВГОРОДОВОЙ сотрудники, жюри выразили благодарность. Праздник удался, появились новые планы.



5 мая, в Международный день акушерок, руководством ГБУ РС(Я) ЯГКБ, главным врачом Н.Н. ВАСИЛЬЕВЫМ, в акушерском отделении ГБУ РС(Я) ЯГКБ проведено чествование акушерок. По итогам работы выделены лучшие акушерки.

Акушерка приемно-родового блока, МАРТИРОСОВА И.Л. была награждена знаком «За добросовестное служение акушерскому долгу». МОХНАЧЕВСКАЯ М.А. – акушерка акушерско-послеродового отделения, ЛЕОНТЬЕВА О.В. – акушерка родового блока, КОНСТАНТИНОВА А.В. – отделения патологии беременных признаны лучшими акушерками своих отделений.

Лучшим акушеркам вручены официальные статуэтки с надписью «Лучшая акушерка отделения» — 2017, благодарственные письма от главного врача и от профсоюзного комитета сертификаты от магазина «Золотник». С приветственным словом выступили ветераны акушерской службы ТРЕТЬЯКОВА Л.Д., ТИРСКАЯ Г.В.

Праздничное мероприятие стало значимым и для молодых, вновь принятых акушерок первого года работы. Заместитель главного врача по родовспоможению ГБУ РС(Я) ЯГКБ Д.Д.ДОНСКАЯ поздравила вновь поступивших на работу акушерок, призвала сохранить любовь и преданность к своей профессии. Праздничное мероприятие закончилось музыкальным приветствием и коллективным фотографированием.



Источник: У.Р. НОВГОРОДОВА.