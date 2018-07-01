Ролевые игры на Зеленом лугу

На Зеленом лугу состоялась военно-историческая реконструкция «100-летию установления Советской власти сводным интернациональным отрядом под командованием А.С.Рыдзинского».
После реконструкции участники возложили цветы к Вечному огню на площади Павших борцов. Прозвучал воинский салют в память о всех погибших в годы гражданской войны.
Источник: Фотографии Р.Васильева, А.Стручкова, А.Прибылых.
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