Роль Владимира Путина в создании национального парка «Ленские столбы»

В обществе не утихают споры по поводу создания Национального парка «Ленские столбы». Есть противники национализации Ленских столбов, которые опасаются, что республика потеряет права на парк, а родовым общинам придется покинуть свои земли. Однако, большая половина населения понимает, что повышение статуса – это большой шаг к развитию.

Для того, чтобы выяснить, что предшествовало принятию решения придания Национального Природному парку «Ленские столбы», мы обратились к министру охраны природы РС(Я) Сахамину АФАНАСЬЕВУ.

— Сахамин Миланович, каким образом объект Всемирного наследия ЮНЕСКО «Ленские столбы» получил поддержку Правительства РФ и попал в список создаваемых национальных парков?

— В 2011 году республика обратилась к Правительству Российской Федерации с предложением придать Природному парку «Ленские столбы» федеральный статус. В ходе принятия Концепции развития особо охраняемых природных территорий РФ и Плана мероприятий по развитию ООПТ инициатива якутян была поддержана.

— Какие цели преследует данная Концепция?

— Основной целью Концепции является развитие системы ООПТ России. Для достижения поставленной цели, необходимо было решить такие задачи, как продолжение формирования репрезентативной географической сети особо охраняемых природных территорий. В первую очередь, создание новых заповедников и национальных парков,

обеспечение эффективной системы охраны природных и историко-культурных комплексов и объектов на особо охраняемых природных территориях, развитие эколого-просветительской деятельности заповедников и национальных парков в масштабах страны,

вовлечение ООПТ в развитие экологического туризма, обеспечение востребованности научной продукции заповедников и национальных парков и результатов проводимого ими экологического мониторинга, интегрирование особо охраняемых природных территорий в сферу социально-экономического развития регионов, а также

повышение роли особо охраняемых природных территорий в формировании позитивного международного имиджа России.

— Какова роль Президента РФ Владимира Путина в повышении статуса от республиканского Природного парка до самого высокого уровня системы особо охраняемых природных территорий – до Национального парка?

— Решение о создании сети национальных парков в России принял Владимир Путин, на тот момент Председатель Правительства РФ. Он четко видел перспективы развития ООПТ до 2020 года, оказал поддержку инициативам регионов и сделал исторический, большой вклад в сохранение живой природы Российской Федерации и создание сети ООПТ.

Так, Природный парк «Ленские Столбы» по ходатайству Правительства Российской Федерации и на основании Резолюции, принятой на 36-ой сессии Комитета Общемирового наследия, был включён в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО и стал общемировым достоянием.

Объекты, получившие общемировое признание, должны получать наивысший статус – статус национального парка. Национальный парк – это территория, в которой в целях охраны окружающей среды ограничена деятельность человека. В отличие от заповедников, где деятельность человека практически полностью запрещена, в национальные парки допускаются туристы, разрешаются некоторые виды хозяйственной деятельности, в том числе традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера.