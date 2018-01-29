Рога шерстистого носорога замешаны в крупном мошенничестве

В Якутске сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в мошенничестве с покупкой рогов шерстистого носорога на сумму свыше миллиона рублей.

Потерпевший разместил на одном из региональных сайтов объявлений сообщение о продаже рогов шерстистого носорога весом около 3 кг. Через некоторое время к нему поступил телефонный звонок от покупателя. Стороны назначили встречу в одном из ресторанов г. Якутска. Однако, «покупатель» на встречу не явился, сославшись на очередь в банке, и вместо себя направил другое лицо. Вскоре на телефон потерпевшего поступила фотография чека-квитанции, якобы подтверждающая перевод денежных средств, в размере свыше одного миллиона рублей на его счет. Поверив произведенным мошенником манипуляциям, потерпевший отдал товар его подельнику.

Только через сутки мужчина понял, что стал жертвой обмана и обратился в МУ МВД России «Якутское».

По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска МУ МВД России «Якутское» установлена личность мошенника. Им оказался 23-летний уроженец Намского района.