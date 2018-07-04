Родственники утонувшего на Петуховке мужчины просят помощи в поисках

В редакцию News.Ykt.Ru обратились близкие 29-летнего Тимура Алимова, который 30 июня утонул на Петуховке. Тело молодого человека до сих пор не найдено.
«Ребята, которые были с ним в этот момент, рассказывают, что он плыл по косе, течению и внезапно начал звать на помощь. Они даже не успели отреагировать, доплыть до него и он ушёл под воду. Мы сутками с друзьями дежурим. Спасатели тоже ищут. Но пока безрезультатно. Мы просим отозваться людей с лодками, эхолотами помочь нам в поисках. Нельзя купаться на Петуховке! Это очень опасно. Мы сутками на пляже, тут купаются очень много людей, семьи приезжают с маленькими детьми. За эти дни на наших глазах спасли более двадцати тонущих», — говорят родственники.
Тимур Алимов — известный поисковик, был заместителем председателя Комитета по гражданско-патриотическому воспитанию и здоровому образу жизни Молодежного Парламента при Ил Тумэн, юрист регионального отделения ДОСААФ России РС(Я). Не раз был отмечен наградами за весомый вклад в гражданско-патриотическое воспитание молодежи республики, пропаганду идей справедливости, нравственности.
Желающих помочь в поисках просьба обращаться по телефонам: 89142210055, 89841048867, 89245986878.
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