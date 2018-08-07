Родственник вынес из квартиры телевизор

В дежурную часть отдела полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратился 40-летний житель г. Якутск с сообщением о краже телевизора.

По оперативной информации сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении кражи. Им оказался 22-летний родственник потерпевшего.

Установлено, что подозреваемый некоторое время проживал в квартире потерпевшего и в один день, воспользовавшись тем, что хозяин квартиры уехал за пределы республики похитил телевизор и сдал его в ломбард. Вырученные деньги подозреваемый потратил на личные нужды.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража» и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.