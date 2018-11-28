Родственник обокрал добрую женщину

В дежурную часть 1 отдела полиции МУ МВД России «Якутское» обратилась жительница города с заявлением о краже.

Как пояснила потерпевшая из ее дома, расположенного по Сергеляхскому шоссе исчезли норковая шуба и два ноутбука. Оказалось, что она не проживала постоянно по данному адресу, а бывала наездами. Какое-то время назад в течение двух месяцев в частном доме проживал ее дальний родственник.

По предварительной версии именно он мог совершить данную кражу и в ходе проверки подозрения подтвердились.

Выяснилось, что потерпевшая из благих намерений поселила в своем доме 26-летнего безработного родственника, которому больше некуда было податься. Полицейские установили, что у мужчины было немало долгов, что и послужило мотивом к совершению преступления. Подозреваемый, воспользовавшись тем, что родственница, доверяя ему, оставила в доме ценные вещи, похитил их, сбыл и, оплатив часть своих долгов, покинул пределы Якутска.

Полицейские проследили весь его путь и задержали неблагодарного родственника в Момском районе в одном из поселков для вахтовиков.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет.