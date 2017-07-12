Родители учащихся православной гимназии Якутска не верят в виновность иеромонаха

Родители детей, обучающихся в гимназии встали на защиту бывшего директора учебного заведения и не верят в его виновность, сообщает НВК.

Напомним, Верховный Суд республики накануне оставил без изменения меру пресечения в виде заключения под стражу на 2 месяца в отношении бывшего директора православной гимназии Якутска.

Уголовное дело завели в марте этого года. Священнослужителю предъявили обвинение в совершении сразу двух преступлений по статье изнасилование лица не достигшего 14-летнего возраста. Не согласившись с постановлением Якутского городского суда адвокат обвиняемого подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить постановление суда. Однако Суд апелляционной инстанции счел выдвинутые обвинения обоснованными. Священник арестован и направлен в СИЗО Якутска до 9 августа 2017 года.

Известно, что иеромонах руководил гимназией с момента ее основания в 2010 году. А в марте этого года его должны были направить на новое место службы за рубеж. Согласно Уголовному кодексу страны за преступления против половой неприкосновенности малолетних, предусмотрено наказание в виде лишения свободы до 20 лет.