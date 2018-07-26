«Родина»: Мы обратились в ЦИК РФ

Якутское региональное отделение политической партии «Родина» направило свой официальный комментарий на статью «Подписи от партии «Родина» могут быть бракованными? – источник» http://sakhalife.ru/podpisi-ot-partii-rodina-mogut-byit-brakovannyimi-istochnik/ опубликованную сегодня, 26 июля. Статья была написана со слов источника, которая работала на сбор подписей для партии «Родина», сопровождалась комментариями регионального лидера партии «Родина» Алексея ЛАПТЕВА и зампреда ЦИКа республики Александра ВЛАСОВА.

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Уважаемые друзья, жители Якутии!

От лица Председателя Совета регионального отделения ПАРТИИ «РОДИНА» в Республике Саха (Якутия), хотелось бы высказаться по поводу обвинений, касаемых сбора подписей в поддержку ПАРТИИ «РОДИНА» для участия в выборах в Ил Тумэн и Якутскую городскую Думу. Суть этих обвинений заключается в том, что мы подали в Центральную избирательную комиссию Республики Саха (Якутия) поддельные подписи избирателей. Хочу особо отметить, что мы максимально серьезно и ответственно отнеслись к сбору подписей. У нас только в городе Якутске работало более 150 сборщиков подписей, были развернуты более 8 мобильных пунктов, где каждый житель мог поставить свою подпись в поддержку партии. Не ошибусь, если скажу, что большинство читателей данного ресурса видели эти пункты и общались с нашими сборщиками. На финальном этапе количество подписей, которые нам передали сборщики составляло более 11 700. В Центральную избирательную комиссию Республики Саха (Якутия) были поданы 3238 подписей. Т.е мы провели очень тщательный отбор и фильтрацию подписных листов на их соответствие закону. Безусловно мы не обладали и не могли обладать техническими возможностями, чтобы проверить эти подписи на аутентичность личных данных подписчиков. Т.е мы полагались исключительно на профессионализм и порядочность наших сборщиков. И надо отметить, что большинство таковыми и оказались, за что им большое человеческое спасибо! Но, тем не менее, судя по шквалу негативных и лживых публикаций обвиняющих нас в нечестности, были в нашей команде и люди, которые работали и были ангажированы, по нашему мнению, Администрацией Республики Саха (Якутия). Делалось это для того, чтобы любыми способами не допустить партию к участию в выборах (…). Сразу хочу отметить, что просто так мы эти обвинения не оставим без внимания и не ограничимся простыми интервью. Уже сегодня Федеральным Исполкомом Партии «РОДИНА» было инициировано обращение к Председателю ЦИК РФ Э. Панфиловой с просьбой обратить внимание на действия властей Республики и ЦИК Республики в части применения различных грязных и незаконных методов направленных на недопущение регистрации Партии «РОДИНА» на выборы в Ил Тумэн и в Якутскую городскую Думу. Уверен Федеральные органы власти не оставят эту ситуацию без внимания и справедливость восторжествует!