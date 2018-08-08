«Родина» через суд добивается регистрации своих кандидатов в Ил Тумэн

Региональное отделение партии «Родина» через Верховный суд добивается регистрации своих кандидатов в депутаты Ил Тумэна. Напомним, что «Родина» подала партсписок из 32 персоналий.

1 августа стало известно, что ЦИК Якутии отказал в регистрации партсписков трем партиям — «Коммунистам России» со 106 кандидатами, «Российской экологической партии «Зеленые» — 27 кандидатов, «Родине» — 32 кандидата.

Ранее в SakhaLife обратился источник, который работал на сборе подписей для партии «Родина» и публично довел информацию до ЦИКа республики, чтоб к проверке подписей, представленным партией «Родина», отнеслись максимально внимательно, так как значительная их часть может быть недействительными.

Основная причина отказа трем партиям — недостоверные и/или недействительные подписи избирателей, число которых превысило 10% от общего количества подписей, сообщила ЯСИА.

«Это — окончательное решение», — заявил председатель ЦИК Алексей ЕФИМОВ.



Сегодня, 8 августа Верховный суд Республики Саха (Якутия) принял к производству иск от партии «Родина», сообщил SakhaLife региональный лидер партии Алексей ЛАПТЕВ. Дело будет рассматривать судья МАТВЕЕВА М.К.

Напомним, что 25 июля Алексей Лаптев добровольно снял свою кандидатуру с выборов главы республики.

2 августа Совет регионального отделения партии обратился в Бюро Президиума Всероссийской политической партии «РОДИНА» с просьбой согласовать отзыв кандидата на выборы главы города Якутска Федорова. 4 августа ТИК Якутска отказала в регистрации кандидата на пост мэра Якутска Владимира ФЕДОРОВА, так как выдвинувшая его партия «Родина» отозвала его выдвижение.

7 августа Владимир Федоров, ранее возглавлявший партсписок «Родины» на выборах в Якутскую городскую Думу, написал в ТИК заявление с отказом от дальнейшего участия в выборах депутатов ЯГД в составе списка кандидатов.

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