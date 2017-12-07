Робот-медик помогает якутским врачам с осмотром пациентов

В Якутии робот-медик помогает врачам с осмотром пациентов. Сегодня число таких помощников в республике увеличивается, и уже три робота успешно выполняют свои функции.

Телемедицина способствует решению проблемы с нехваткой высококвалифицированного персонала. Компактный переносной робот позволяет медицинским работникам проводить осмотр, подключив к работе врача на расстоянии. Разъемы для подключения медицинского оборудования, помогают ставить правильный диагноз и следить за состоянием пациента.

“Например, во многих районах не хватает врачей-кардиологов, узких специальностей. И у нас есть возможность выйти на них“, – отметил кандидат медицинских наук, доцент МИ СВФУ Николай Дьячковский.

Сегодня медицина – это не только взаимодействие двух людей, врача и пациента. Технологии передали часть функций роботам. Аппарат InTouch Health трудится в республике с 2014 года. Врачи могут быть там, где им нужно виртуально. Единственным препятствием качественной работы данного аппарата становится отсутствие Интернет-связи.

Использование машины в медицинских учреждениях позволит врачам работать эффективнее, наблюдая за пациентами без личного присутствия. Это крайне необходимо в условиях ЧП для оперативного диагностирования необходимой помощи, а также для оказания медицинской помощи вне зависимости от места проживания.