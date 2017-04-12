«РобоSkaрт» задал тон робототехнике Якутии

11 апреля 2017 года прошел II Межрегиональный фестиваль по робототехнике «РобоSkaрт» на базе федеральной экспериментальной площадке по образовательной робототехнике Информационно-технологического лицея № 24 г. Нерюнгри.

Фестиваль был организован при поддержке ГАУ «Технопарк «Якутия» и Лаборатории интеллектуальных технологий ЛИНТЕХ – резидента Фонда «Сколково».

Напомним, что Межрегиональный фестиваль по робототехнике «РобоSkaрт» является региональным этапом Всероссийского конкурса по робототехнике и интеллектуальным системам среди обучающихся. Фестиваль «РобоSkaрт» способствует развитию интереса обучающихся к изучению робототехники, техническому творчеству, выявлению и поддержке одаренных детей, занимающихся освоением прикладного программирования.

В мероприятии приняли участие более 70 учащихся из 11 образовательных учреждений Нерюнгринского района, заочно принимали участие учащиеся из с. Ситте Кобяйского улуса. Участники нынешнего фестиваля: воспитанники детских садов, учащиеся школ и кружков дополнительного образования в возрасте от 5 до 17 лет.

В качестве экспертов на мероприятие были приглашены: преподаватели Технического института (филиала) СВФУ им. М.К. Аммосова в г. Нерюнгри; а также работники и резиденты Филиала ГАУ «Технопарк «Якутия» в г. Нерюнгри: ведущий эксперт Алексей АНТОНОВ; изобретатель СССР, генеральный директор ООО инновационное предприятие «РусНовТех» Василий РЕВА; генеральный директор ООО «Буровые Технологии» Сергей ЛЕОНТЬЕВ; индивидуальный предприниматель Виталий АНОФРЕВ.

В рамках фестиваля проходили научно-практическая конференция «РоботоБУМ» (младшая и старшая возрастные группы) и соревнования по робототехнике: LEGO «Футбол», УМКИ «Полоса препятствий», LEGO «Сумо», «РобоФутбол»», «ШортТрек». Победители получили призы от Технопарка «Якутия».

На научно-практической конференции наибольший интерес вызвали работы призеров: «Создание беспилотного летательного аппарата Скаут с использованием 3D печати» (МОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри) и «Тренажер техники чтения v.2.0» (МОУ ИТЛ № 24 г. Нерюнгри). На соревнованиях наибольшее количество призовых мест завоевали учащиеся: МОУ средняя общеобразовательная школа № 2 г. Нерюнгри им. М.К. Аммосова и МОУ Информационно-технологический лицей № 24 г. Нерюнгри им. Е.А.Варшавского.

Участники продемонстрировали серьезный уровень подготовки. По мнению участников и организаторов, II межрегиональный фестиваль по робототехнике «РобоSkaрт» прошел на высоком уровне.