«Робофест», или праздник Робототехники

16 марта 2018 г. в актовом зале Института развития образования и повышения квалификации имени С.Н.Донского-II состоялась встреча с победителями Всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест», прошедшего с 7 по 10 марта в г. Москва на базе ВДНХ.

На встрече приняли участие администрация и педколлектив ИРОиПК педагоги и учащиеся Бердигестяхской СОШ им. С.П. Данилова Горного района, разработавшие уникальный проект «Научно-образовательный центр «Школа робототехники». Учащиеся и педагоги рассказали о своей деятельности и победе в престижном робототехническом конкурсе.

Все началось с мечты учителей сделать самую лучшую и современную школу для своих подопечных. Мечта родилась в долине Эркээни, на родине выдающихся сынов народа Саха – Эллэя, Тыгын Дархана, Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева, в Малой академии наук Республики Саха (Якутия).

Учителя Бердигестяхской СОШ им. С.П. Данилова разработали уникальный проект «Научно-образовательный центр «Школа робототехники». Одним из самых важных факторов успеха авторов является то, что учителя искренне верили в свое начинание, свое дело и получали удовольствие от реализации своего проекта. Они не остановились ни перед какими-либо трудностями, отсутствием финансирования, главное, двигались к своей мечте и идее ради детей. Так, в течение лета учителя всей школы трудились во благо создания «Школы робототехники»: делали ремонт в рядом стоящем здании, находили недостающие материалы, из подручных средств, из старых клавиатур создавали прекрасные детали внутреннего интерьера. Главное, все приносило удовольствие, ведь все это — движение к мечте.

Добро тянется к добру, а люди всегда поддержат. Из множества Грантов, на которых принимали участие учителя и администрация школы, удалось выиграть один из федеральных на 500 тысяч рублей. Так появились первые лабораторные приборы, роботы.

В том же году проект стал абсолютным победителем виртуального этапа педагогической ярмарки «Сельская школа» Института развития образования и повышения квалификации, что еще более подняло боевой дух и стремление к достижению поставленной цели. И в 2016 году при МБОУ «БСОШ им. Семена Данилова» была открыта Школа робототехники. Открытие школы поддержал Глава Горного улуса Никита Викторович Андреев.

На данный момент в Школе робототехники функционируют 3 лаборатории: «Лаборатория легоконструирования», «Лаборатория 3D моделирования», «Лаборатория научно-технического творчества детей».

В школе робототехники занимаются более 100 учащихся с I по IX класс. Учащиеся являются постоянными призерами, победителями улусных, республиканских, российских соревнований по робототехнике.

Уже пятый раз в составе команды Республики Саха (Якутия) участвуют в самых престижных Всероссийских робототехнических соревнованиях «Робофест» в Москве и робототехнической олимпиаде в г.Казань.

Особенно плодотворным стало участие в робототехническом фестивале «Робофест-2018». Так, в соревновании «Junior FLL» команда младших школьников «МИР» стала победителем в номинации «Пытливые умы», тем самым прибавив балл в копилку сборной РС(Я).

Так наши дети и педагоги еще раз доказывают своим трудом и талантом, что в Якутии — одно из самых развитых и передовых образований, а наш край богат удивительными, прекрасными и талантливыми детьми и педагогами.

Сегодня вовсю в жизнь внедряются новые технологии, и наши дети уже со школьной скамьи создают свои изобретения.