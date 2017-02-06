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6 февраля 2017, 1:37
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ӨРКӨН ввел моду на квартирник

4 февраля в музыкальном салоне «Versailles» состоялся первый концерт нового проекта Государственного театра эстрады РС(Я) — «Ырыам кута». Творческий вечер известного певца, музыканта, киноактера, драматического актера, продюсера, шоумена и директора Государственного театра эстрады РС (Я) — Алексея ЕГОРОВА — ӨРКӨН.

Этот уникальный проект создан, чтобы максимально сблизить артистов с их слушателями. Настоящий непринужденный квартирник, где каждый, будь то музыкант, ведущий оператор или зритель, чувствует себя свободно, как в гостях у друга. Живая музыка, душевные песни, мягкое сияние свечей, теплая, дружеская атмосфера, интересные разговоры, — составляющие этого вечера.
У проекта есть свои особенные установленные правила: артист должен исполнить свои хиты, представить несколько новых песен, а также выбрать одну композицию из репертуара какого-нибудь российского исполнителя для кавера, и самое интересное, исполнить на свой лад хит своего коллеги из театра эстрады! Всем не терпелось узнать, какие композиции выберет ӨРКӨН. Песни исполняются под живой аккомпанемент.

Зал с восторгом принимал хитам Алексея «Сиккиэр тыал», «Салгын буолан сайа5ын», «Уонна хайаан», «Эн уонна саас», «Таптал куората» — лейтмотив одноименного мюзикла, и многие другие. Слушатели «Ырыам кута» стали свидетелями первого исполнения очень красивых, трогательных песен, которые он посвятил любимой жене. С женой они вместе уже 15 лет. К этому событию Өркөн исполнил песню «Махтанабын». Из русских песен Алексей выбрал песню Валерия МЕЛАДЗЕ «Как ты красива сегодня». Артист признался, что из российской попсы любит слушать песни Татьяны БУЛАНОВОЙ и Валерия МЕЛАДЗЕ. А якутский cover сделал на «Чараҥ вальса” Анастасии ГОТОВЦЕВОЙ. В его исполнении всеми любимый хит заиграл новыми оттенками и так понравился публике, что зрители стали просить Алексея записать свою версию «Чараҥ вальса”.
Өркөн говорил, что у каждого мелодиста есть поэт, на чьи стихи особенно легко ложится музыка. Для него лично, таким поэтом является УХХАН. «Было время, когда я просто листал сборник Уххана и сочинял песню на каждое стихотворение», — говорил он.
Гости вечера узнали много нового и интересного про Алексея ЕГОРОВА. Интересующие вопросы можно было задавать артисту прям между песнями. Просто записываешь вопрос на бумажку и отдаешь ведущему. Жизнь неординарного человека — не может быть обычной! Выяснилось, что на следующий день после концерта, т. е. 5 февраля ӨРКӨН отпраздновал день рождения. Так что встретил он этот день с новым проектом, с новыми творческими достижениями.

Кстати, в первый класс юный Алексей пошел не как все 1 сентября, а 6 февраля, сразу после дня рождения. В Щепкинское училище поступил на первый курс 28 марта. Поэтому ему всегда приходилось догонять программу. Что, к счастью, у него получилось. Өркөн также рассказал о своей школьной жизни, верных друзьях. Признался, что в школе был «крутым»!
Өркөн в буквальном смысле попробовал себя во всех отраслях культуры. Удивительно, что Алексей любое дело, за которое берется, делает превосходно. Наверняка, причина в его трудолюбии, преданности искусству, таланте, интеллигентности, общительности и духовности. Ничего не бывает без труда. «Над каждой ролью в театре нужно долго и кропотливо работать. Посвятить этому делу все свое существо. Поэтому «между делом» в театре играть не получится», — говорил он.
Чтобы начать ставить мюзиклы в Якутске, Өркөн специально прошел обучение в ГИТИСе на продюсерском факультете. «В эстраду я вернулся после долгой подготовки. Давно не пел и очень соскучился», — признался он слушателям.

Финальной песней вечера прозвучала жизнеутверждающая «Эдэр саас». К этому моменту, солист и публика были как одно целое. Один за всех и все за одного! Это был поистине незабываемый вечер. Ведущим концерта был талантливый Александр МАКСИМОВ. Он сам стал отдельной фишкой проекта. Поднимал таблички с шуточными подсказками для реакции публики, делал селфи, то с Өркөнөм, то с публикой и вообще задавал тон всему вечеру.
Хорошо, что можно будет вернуться и снова пережить эти моменты в интернете и на телевидении. Запись концерта можно будет увидеть и услышать на канале НВК и в интернет-канале Youtube.
Гости творческого вечера активно делятся своими впечатлениями в социальных сетях: «Гениальный, фантастический, качественный, получили истинное наслаждение от вечера». Все эти и многие другие восторженные слова, пишут люди на своих страницах. По этим комментариям можно смело сказать, что «Ырыам кута» произвел настоящий фурор. Потрясающая тонкая музыкальность, владение голосом и душевность певца покорили слушателей. Новый проект и его камерный формат квартирника пришелся по душе зрителям даже больше, чем концерты в больших залах!
В конце вечера ӨРКӨН передал эстафету «Ырыам кута» Уле СЕРГУЧЕВОЙ — КУННЭЙ. Ждем следующего концерта нового проекта «Ырыам кута» — на шаг ближе к зрителю.

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Источник: Саргылана ЯКОВЛЕВА, Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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