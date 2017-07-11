РИК: Подводя итоги корпоративного года

30 июня в г. Якутске прошло расширенное совещание Группы компаний РИК, посвященное подведению итогов за 2016 корпоративный год, сообщает пресс-служба компании.

Мероприятие открыл генеральный директор АО «РИК» Петр Алексеев, отметив, что по итогам 2016 года выручка дочерних обществ АО «РИК» выросла на 652 млн. рублей, что на 9% выше показателей 2015 года.

«Дочерние общества, входящие в группу компаний «РИК», показывают положительную динамику финансово-хозяйственной деятельности по итогам 2016 года. В каждой компании сложились устойчивые команды единомышленников, эффективно работающие над выполнением крупномасштабных проектов», — подчеркнул генеральный директор.

По состоянию на конец прошлого года, «Республиканская инвестиционная компания» передала в собственность республики объекты инфраструктуры на сумму свыше 17 млрд. рублей, отметил он, добавив, что за 10 лет с момента основания, компания выполнила основные задачи, определенные Мировым соглашением между республикой и Росимуществом.

Обращаясь к директорам дочерних обществ компании, Петр Алексеев обратил внимание на необходимость актуализации их деятельности со Стратегией развития республики до 2030 года, привлечения инвестиций и развития местного производства. «Это те задачи, которые перед нами ставит руководство республики», — добавил он.

«В 2017 году перед компанией стоят масштабные задачи, направленные на решение острых задач в сфере строительства объектов социальной инфраструктуры, дорожного строительства, развития местного производства. Необходимо активнее привлекать местных производителей, поддерживать и использовать их потенциал», — подчеркнул Петр Алексеев.

Одним из самых ожидаемых моментов расширенного совещания стало подведение итогов корпоративного конкурса на звание лучшего дочернего предприятия Группы компаний РИК по итогам 2016 года. Заместитель генерального директора Диана Петрова озвучила основные показатели и достижения дочерних обществ, не оглашая при этом непосредственных победителей. Официальное оглашение победителей и вручение переходящего кубка в виде Чороона состоялось на Ысыахе Группы компаний РИК.

Кроме проведения официальной части, хорошей традицией стало привлечение высокопрофессиональных специалистов для проведения развивающих мероприятий, направленных на повышение эффективности сотрудников Группы компаний РИК.

Так, в этом году в программе расширенного совещания были два развивающих мероприятия:

— Семинар «Особенности управления подразделением, кросс-культурными и кросс-функциональными коммуникациями в условиях холдинговой компании».

— Деловая игра – бизнес – симуляция «Микрочипы».

Для участия в мероприятиях были сформированы смешанные компании и из представителей всех дочерних обществ и материнской компании Группы компаний РИК.

На семинаре были рассмотрены 4 основных типа организационных культур, и сделаны выводы как различия в организационной культуре могут повлиять на взаимодействие между подразделениями в рамках холдинговой структуры, а в ходе бизнес – игры повышен уровень кросс-функционального взаимодействия в команде и качество коммуникации. Сделаны выводы о персональной ответственности за свой результат и значении персональной мотивации для достижения целей.

Кульминацией закрытия 2016 корпоративного года стало проведение 1 июля корпоративного мероприятия «Ысыах группы компаний «РИК», на котором были озвучены итоги ежегодного корпоративного конкурса «Лучшее предприятие года группы компаний «РИК».

По итогам 2016 года, лучшим дочерним обществом признано предприятие ООО «Янзолото».

Второе место присуждено АО «Венчурная компания «Якутия», которое в прошлом году стало победителем данного корпоративного конкурса. Почетное третье место заняло ООО «Управляющая компания «Центр».

Все победители были отмечены памятными призами и грамотами. Празднование Ысыаха стало доброй традицией для компании РИК. Способствуя приобщению к материальной и духовной культуре, обычаям народа Саха, наполненный идеей консолидации, праздник «белого изобилия» объединяет людей разных поколений, дает заряд бодрости на целый год и вдохновляет на новые успехи и достижения.