Русское географическое общество (РГО) и Ростуризм разработают проекты по продвижению туризма в Арктике, наполнив ими создаваемую концепцию развития туризма в арктической территории, сообщает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на сайт Минвостокразвития РФ.

«В нашу совместную с Русским географическим обществом рабочую группу по продвижению туризма в Арктике вошли представители всех заинтересованных в этом государственных структур. Это рабочая площадка, которая позволит объединить интересы науки, бизнеса, общественных организаций. Мы нацелены создать конкретные проекты по арктическому туризму, причем подход должен быть особый, чтобы сохранить природу Арктики», – заявила замначальника управления государственных туристских проектов и безопасности туризма Ростуризма Татьяна Меньшикова.

Ранее Ростуризм отмечал рост спроса в арктическую зону. По словам руководителя Федерального агентства по туризму Олега Сафонова, «Арктика, как уникальная во всех отношениях, является перспективным туристским направлением, доступность которого надо повышать».

«К примеру, на Земле Франца Иосифа еще недавно практически не было туристов. Сегодня архипелаг посещают ежегодно более 2 тысяч человек. Создание условий для туризма в Арктической зоне России и широкое продвижение туристских возможностей этого региона очень важно для социально-экономического развития северных территорий страны, для защиты уникальных арктических экосистем, сохранения традиций и культуры коренных народов», – отмечал Сафронов.

Согласно исследованию, проведенному Ростуризмом, две трети респондентов считают развитие арктического туризма перспективным и востребованным. Из 2350 опрошенных интернет-пользователей 65,6% заявили, что русская Арктика является привлекательной для путешествий территорией с большим туристским потенциалом. Заповедной зоной, которая должна оставаться труднодоступной для массовых туристов, арктический регион считают вдвое меньше респондентов – 28,8%.