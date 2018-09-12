Результаты розыгрыша топливных карт от АО НК «Туймаада-нефть»

Акционерное общество нефтяная компания «Туймаада-нефть» была основана в 1998 году и в этом году отметила юбилей – 20 лет. За 20 лет компания стала крупным оптовым и розничным поставщиком нефтепродуктов в республике.

В честь своего двадцатилетия компания «Туймаада-нефть» провела розыгрыш годового запаса топлива и разыграла 20 топливных карт.

Розыгрыш проводился среди держателей бонусных карт «Туймаада-нефть». Чтобы стать участником, необходимо было в период с 3 июня по 3 сентября 2018г. накопить на бонусной карте не менее 30 бонусов.

В розыгрыше приняло участие 5829 клиентов. Среди участников было разыграно 20 топливных карт на сумму 12 000 руб. – 15 карт, 45 000 руб. – 4 карты и главный приз, топливная карта на сумму 182 500 руб.

За чистотой происходящего следила комиссия:

Васильев Андрей Егорович – председатель комиссии, заместитель генерального директора АО НК «Туймаада-нефть» по коммерческой работе. Бондарь Сергей Петрович – главный механик механизированной колонны 57. Ястребов Дмитрий Анатольевич – заместитель директора по учебно-спортивной работе школы хоккея Якутска. Алексеев Дмитрий Иванович – клиент компании АО НК «Туймаада-нефть». Борисов Егор Иванович – также клиент компании АО НК «Туймаада-нефть».

Каждый участник получил уникальный номер, по которому и определяли победителей.

Ведущие Дарья Анкехва и Оксана Николаева вместе с маленькими помощниками Радой, Лизой, Робертом и Арчылааном вытаскивали пронумерованные шары из ящиков.

Список победителей:

Приз ФИО Номер участника Топливная карта на сумму 12 000 Михалев Айсен Максимович 3359 Топливная карта на сумму 12 000 Ли-Фу Татьяна Андреевна 5787 Топливная карта на сумму 12 000 Онуфрейчук Алексей Вадимович 5368 Топливная карта на сумму 12 000 Максимов Станислав Робертович 4166 Топливная карта на сумму 12 000 Макаров Анатолий Владиславович 1373 Топливная карта на сумму 12 000 Шадрин Сергей Анатольевич 0719 Топливная карта на сумму 12 000 Максимов Александр Игоревич 1133 Топливная карта на сумму 12 000 Закатюк Дмитрий Александрович 2651 Топливная карта на сумму 12 000 Могзоева Анна Сергеевна 2524 Топливная карта на сумму 12 000 Самонов Александр Александрович 1200 Топливная карта на сумму 12 000 Соколов Сергей Витальевич 4167 Топливная карта на сумму 12 000 Слепцов Руслан Константинович 0504 Топливная карта на сумму 12 000 Кибирева Екатерина Эдуардовна 3181 Топливная карта на сумму 12 000 Никифоров Назар Семенович 0445 Топливная карта на сумму 12 000 Мадатов Киняз Марфат Оглы 4145 Топливная карта на сумму 45 000 Грязнухин Дмитрий Владимирович 3672 Топливная карта на сумму 45 000 Егорова Яна Анатольевна 2687 Топливная карта на сумму 45 000 Оборин Тимур Борисович 4593 Топливная карта на сумму 45 000 Бессонов Роман Алексеевич 3882 Топливная карта на сумму 182 500 Баишева Надежда Григорьевна 0276

Баишева Надежда Григорьевна, выигравшая главный приз, является постоянной клиенткой компании.

«Я очень удивилась, когда мне позвонили с «Туймаада-нефть» и сказали, что я выиграла годовой запас топлива, не могла поверить в такую удачу. Участвовала в различных розыгрышах, но ни разу ничего не выигрывала, а тут сразу – главный приз! Спасибо «Туймаада-нефть» за такой сюрприз!»

Топливную карту Надежде Григорьевне вручил заместитель генерального директора АО НК «Туймаада-нефть» по коммерческой работе Васильев Андрей Егорович.

Вручение главного приза

Все участники розыгрыша вскоре также получат свои топливные карты.

На этом акции и розыгрыши от «Туймаада-нефть» не заканчиваются, следите за новостями компании на сайте tuneft.ru и в инстаграме компании @tuymaada_neft.