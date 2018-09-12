Результаты розыгрыша топливных карт от АО НК «Туймаада-нефть»

Акционерное общество нефтяная компания «Туймаада-нефть» была основана в 1998 году и в этом году отметила юбилей – 20 лет. За 20 лет компания стала крупным оптовым и розничным поставщиком нефтепродуктов в республике.
В честь своего двадцатилетия компания «Туймаада-нефть» провела розыгрыш годового запаса топлива и разыграла 20 топливных карт.
Розыгрыш проводился среди держателей бонусных карт «Туймаада-нефть». Чтобы стать участником, необходимо было в период с 3 июня по 3 сентября 2018г. накопить на бонусной карте не менее 30 бонусов.
В розыгрыше приняло участие 5829 клиентов. Среди участников было разыграно 20 топливных карт на сумму 12 000 руб. – 15 карт, 45 000 руб. – 4 карты и главный приз, топливная карта на сумму 182 500 руб.
За чистотой происходящего следила комиссия:
- Васильев Андрей Егорович – председатель комиссии, заместитель генерального директора АО НК «Туймаада-нефть» по коммерческой работе.
- Бондарь Сергей Петрович – главный механик механизированной колонны 57.
- Ястребов Дмитрий Анатольевич – заместитель директора по учебно-спортивной работе школы хоккея Якутска.
- Алексеев Дмитрий Иванович – клиент компании АО НК «Туймаада-нефть».
- Борисов Егор Иванович – также клиент компании АО НК «Туймаада-нефть».
Каждый участник получил уникальный номер, по которому и определяли победителей.
Ведущие Дарья Анкехва и Оксана Николаева вместе с маленькими помощниками Радой, Лизой, Робертом и Арчылааном вытаскивали пронумерованные шары из ящиков.
Список победителей:
|
Приз
|
ФИО
|
Номер участника
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Михалев Айсен Максимович
|
3359
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Ли-Фу Татьяна Андреевна
|
5787
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Онуфрейчук Алексей Вадимович
|
5368
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Максимов Станислав Робертович
|
4166
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Макаров Анатолий Владиславович
|
1373
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Шадрин Сергей Анатольевич
|
0719
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Максимов Александр Игоревич
|
1133
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Закатюк Дмитрий Александрович
|
2651
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Могзоева Анна Сергеевна
|
2524
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Самонов Александр Александрович
|
1200
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Соколов Сергей Витальевич
|
4167
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Слепцов Руслан Константинович
|
0504
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Кибирева Екатерина Эдуардовна
|
3181
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Никифоров Назар Семенович
|
0445
|
Топливная карта на сумму 12 000
|
Мадатов Киняз Марфат Оглы
|
4145
|
Топливная карта на сумму 45 000
|
Грязнухин Дмитрий Владимирович
|
3672
|
Топливная карта на сумму 45 000
|
Егорова Яна Анатольевна
|
2687
|
Топливная карта на сумму 45 000
|
Оборин Тимур Борисович
|
4593
|
Топливная карта на сумму 45 000
|
Бессонов Роман Алексеевич
|
3882
|
Топливная карта на сумму 182 500
|
Баишева Надежда Григорьевна
|
0276
Баишева Надежда Григорьевна, выигравшая главный приз, является постоянной клиенткой компании.
«Я очень удивилась, когда мне позвонили с «Туймаада-нефть» и сказали, что я выиграла годовой запас топлива, не могла поверить в такую удачу. Участвовала в различных розыгрышах, но ни разу ничего не выигрывала, а тут сразу – главный приз! Спасибо «Туймаада-нефть» за такой сюрприз!»
Топливную карту Надежде Григорьевне вручил заместитель генерального директора АО НК «Туймаада-нефть» по коммерческой работе Васильев Андрей Егорович.
Вручение главного приза
Все участники розыгрыша вскоре также получат свои топливные карты.
На этом акции и розыгрыши от «Туймаада-нефть» не заканчиваются, следите за новостями компании на сайте tuneft.ru и в инстаграме компании @tuymaada_neft.
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