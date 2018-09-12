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Общество
12 сентября 2018, 18:10
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Результаты розыгрыша топливных карт от АО НК «Туймаада-нефть»

Акционерное общество нефтяная компания «Туймаада-нефть» была основана в 1998 году и в этом году отметила юбилей – 20 лет. За 20 лет компания стала крупным оптовым и розничным поставщиком нефтепродуктов в республике.

В честь своего двадцатилетия компания «Туймаада-нефть» провела розыгрыш годового запаса топлива и разыграла 20 топливных карт.

Розыгрыш проводился среди держателей бонусных карт «Туймаада-нефть». Чтобы стать участником, необходимо было в период с 3 июня по 3 сентября 2018г. накопить на бонусной карте не менее 30 бонусов.

В розыгрыше приняло участие 5829 клиентов. Среди участников было разыграно 20 топливных карт на сумму 12 000 руб. – 15 карт, 45 000 руб. – 4 карты и главный приз, топливная карта на сумму 182 500 руб.

За чистотой происходящего следила комиссия:

  1. Васильев Андрей Егорович – председатель комиссии, заместитель генерального директора АО НК «Туймаада-нефть» по коммерческой работе.
  2. Бондарь Сергей Петрович – главный механик механизированной колонны 57.
  3. Ястребов Дмитрий Анатольевич – заместитель директора по учебно-спортивной работе школы хоккея Якутска.
  4. Алексеев Дмитрий Иванович – клиент компании АО НК «Туймаада-нефть».
  5. Борисов Егор Иванович – также клиент компании АО НК «Туймаада-нефть».

Каждый участник получил уникальный номер, по которому и определяли победителей.

Ведущие Дарья Анкехва и Оксана Николаева вместе с маленькими помощниками Радой, Лизой, Робертом и Арчылааном вытаскивали пронумерованные шары из ящиков.

Список победителей:

Приз

ФИО

Номер участника

Топливная карта на сумму 12 000

Михалев Айсен Максимович

3359

Топливная карта на сумму 12 000

Ли-Фу Татьяна Андреевна

5787

Топливная карта на сумму 12 000

Онуфрейчук Алексей Вадимович

5368

Топливная карта на сумму 12 000

Максимов Станислав Робертович

4166

Топливная карта на сумму 12 000

Макаров Анатолий Владиславович

1373

Топливная карта на сумму 12 000

Шадрин Сергей Анатольевич

0719

Топливная карта на сумму 12 000

Максимов Александр Игоревич

1133

Топливная карта на сумму 12 000

Закатюк Дмитрий Александрович

2651

Топливная карта на сумму 12 000

Могзоева Анна Сергеевна

2524

Топливная карта на сумму 12 000

Самонов Александр Александрович

1200

Топливная карта на сумму 12 000

Соколов Сергей Витальевич

4167

Топливная карта на сумму 12 000

Слепцов Руслан Константинович

0504

Топливная карта на сумму 12 000

Кибирева Екатерина Эдуардовна

3181

Топливная карта на сумму 12 000

Никифоров Назар Семенович

0445

Топливная карта на сумму 12 000

Мадатов Киняз Марфат Оглы

4145

Топливная карта на сумму 45 000

Грязнухин Дмитрий Владимирович

3672

Топливная карта на сумму 45 000

Егорова Яна Анатольевна

2687

Топливная карта на сумму 45 000

Оборин Тимур Борисович

4593

Топливная карта на сумму 45 000

Бессонов Роман Алексеевич

3882

Топливная карта на сумму 182 500

Баишева Надежда Григорьевна

0276

Баишева Надежда Григорьевна, выигравшая главный приз, является постоянной клиенткой компании.

«Я очень удивилась, когда мне позвонили с «Туймаада-нефть» и сказали, что я выиграла годовой запас топлива, не могла поверить в такую удачу. Участвовала в различных розыгрышах, но ни разу ничего не выигрывала, а тут сразу – главный приз! Спасибо «Туймаада-нефть» за такой сюрприз!»

Топливную карту Надежде Григорьевне вручил заместитель генерального директора АО НК «Туймаада-нефть» по коммерческой работе Васильев Андрей Егорович.

Вручение главного приза

Все участники розыгрыша вскоре также получат свои топливные карты.

На этом акции и розыгрыши от «Туймаада-нефть» не заканчиваются, следите за новостями компании на сайте tuneft.ru и в инстаграме компании @tuymaada_neft.

Источник: «Туймаада-нефть»
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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