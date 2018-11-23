Результат аукциона, который выиграла компания Матвея Евсеева, отменен

Золотодобывающая компания «Анжу», входящая в холдинг «Арктик Капитал», в конце марта выиграла торги на разработку месторождения на ручье Нямнягиндже. Компания подняла стартовую цену в 15 раз и выиграла торги, предложив 227,9 млн рублей.

Арбитражный суд Якутии отменил результат этого аукциона по иску ООО «Янзолото», которое Якутнедра не допустило до торгов. Предприятие посчитало, что ведомство не допустило его к торгам необоснованно и подало жалобу в якутское УФАС. Далее спор разрешился в суде.

Новый аукцион назначен на 13 декабря. Запасы месторождения равны 1 042 кг золота категории С1, сообщает NedraDV.

О победе на торгах за разработку месторождения в Аллаиховском районе Матвей Евсеев рассказывал на пресс-конференции в начале апреля.

«Недавно выиграли аукцион на разработку месторождения в Аллаиховском районе. У нас же „друзей“ много: сделали 104 шага, начали с 16 миллионов, а закончили на 227 миллионах рублей. Я примерно знаю, кто за этим стоит, чьи финансовые структуры стояли за этим человеком», — говорил Евсеев, заметив, что «чем больше нас гоняют, тем лучше становимся».

В корпорацию «Арктик Капитал» входят десять структур, консолидация которых, по словам Евсеева, завершилась в январе этого года. Основные из них -— «АДК» и «Анжу», занимающиеся золотодобычей. Предприятия владеют лицензиями на геологоразведку и добычу россыпного золота в Анабарском, Булунском, Усть-Янском и Аллаиховском районах.

Фото открытые источники