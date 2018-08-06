Резонансные дела Борисовской эпохи

Ушедший период Егора БОРИСОВА оставил в наследство его преемнику несколько резонансных уголовных дел.

Пришло время внимательно и беспристрастно присмотреться к этим делам, понять истинные причины их появления, попытаться разгадать движущие мотивы тех, кто дал команду на возбуждение этих дел. Сегодня мы рассмотрим дело Бориса ПОПОВА, бывшего главы Нюрбинского района.

1. ДЕЛО ГЛАВЫ

Нюрбинские акции алмазной компании

КАК ВРАЗНОС ПОШЛА ФИНАНСОВАЯ СИСТЕМА РЕСПУБЛИКИ

29 мая 2018 года, на следующий день после своего назначения временно исполняющим обязанности главы Республики Саха (Якутия), Айсен НИКОЛАЕВ в интервью РБК заявил: «У меня больше всего вопросов к руководителям финансово-экономического блока» Правительства Якутии.

17 июля 2018 года Айсен НИКОЛАЕВ в интервью ТАСС заявил, что в последние годы бюджет республики был очень серьезно разбалансирован и это связано с тем, что при принятии бюджета допускались серьезные методологические ошибки. Ряд расходов, которые обязательно должны быть профинансированы, не попали в бюджет, из-за этого возникали кассовые разрывы порядка 15 миллиардов рублей.

КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ

27 мая 2015 года Ил Тумэн утвердил дефицит республиканского государственного бюджета на плановый период 2016 и 2017 годов в сумме 9,658 миллиардов рублей.

20 октября 2016 года Комитет по бюджету Ил Тумэна принял поправки к бюджету: расходы наращиваются на 17,9 миллиардов рублей, дефицит бюджета увеличивается на 1 миллиард рублей, госдолг республики также вырастает на 1 миллиард рублей.

Возник замысел заткнуть бюджетную дыру продажей имеющихся в собственности республики 10% акций ПАО «АЛРОСА-Нюрба» – крупнейшей дочерней компании АК «АЛРОСА», стоимость этих акций в то время оценивалась в 15 миллиардов рублей.

22 ноября 2016 года на заседании Комитета по бюджету Ил Тумэна выяснилось, что в целях пополнения остродефицитного бюджета республика действительно намерена продать 10% акций «АЛРОСА-Нюрба». Вырученные деньги планировалось пустить на поддержку ГУП «ЖКХ Республики Саха (Якутия)» и ПАО «Авиакомпания «Якутия».

ПРОТЕСТЫ И ЖЕСТКИЙ ОТВЕТ ВЛАСТЕЙ

Сразу же против продажи акций «АЛРОСА-Нюрба» поднялась общественность – организатором массового движения сопротивления стал глава Нюрбинского района Борис ПОПОВ.

Причина демарша – по оценкам экспертов, 1,3 миллиарда рублей теряет Нюрбинский район при продаже акций «АЛРОСА-Нюрба». Поэтому возмущение нюрбинцев понятно.



Митинг против Егора Борисова. 9 апреля 2017 года.

Естественно, к протесту присоединилась и несистемная оппозиция, которая на волне этого протестного движения 9 апреля 2017 года смогла собрать почти три тысячи человек на митинг против политики тогдашнего главы республики Егора БОРИСОВА, который как раз перед протестной акцией, 22 марта 2017 года лично заявил о необходимости продажи акций «АЛРОСА-Нюрба».

Задолго до митинга власти понимали, что необходимо как можно быстрее обезглавить сопротивление продаже акций «АЛРОСА-Нюрба».

27 декабря 2016 года руководителем Следственного управления СК России по Республике Саха (Якутия) Олегом МЕЗРИНЫМ было возбуждено уголовное дело против главы МР «Нюрбинский район» Бориса ПОПОВА.

В тот же день Борис ПОПОВ был задержан.

Первые официальные следственные действия – обыски и допросы свидетелей начались 27 декабря 2016 года.

Но арест ПОПОВА не остановил протестные акции, которые в конечном итоге повлияли на досрочный уход Егора БОРИСОВА. А Олег МЕЗРИН вскоре после подписания постановления о возбуждении уголовного дела против ПОПОВА был уволен.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ ПОПОВА?

Следствие закончено, идет судебный процесс, поэтому можно точно сказать – в чем обвинили Бориса ПОПОВА.



Борис Попов во время судебного процесса.

Вопреки разным слухам, ПОПОВА обвиняют не в хищении (присвоении) денег, не в получении взятки, а только в превышении своих полномочий.

Следствие и прокуратура считают, что ПОПОВ «совершил преступление, предусмотренное п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ».

По этой квалификации виновные «наказываются лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет».

КАК ВСЕ ПРОИСХОДИЛО?

В ходе подготовки этой статьи автор встречался и с оперативниками, которые искали зацепки для возможного уголовного дела, и с представителями следствия и прокуратуры, и с самим Борисом ПОПОВЫМ.

Наиболее объективными мне показались оперативники Управления ФСБ России по Якутии и МВД Якутии. Они рассказали, что председатель Нюрбинского райсовета Сергей ЕВСЕЕВ подал районному прокурору Артему ИЛЬИНУ заявление на ПОПОВА. Но все завертелось только в начале декабря 2016 года. Насчет виновности ПОПОВА у оперативников нет своего мнения. Они убеждены, что был реальный политический заказ на арест ПОПОВА. Отсюда ускоренный ход доследственной проверки и предельно жесткий сценарий его задержания.



Прокурор Нюрбинского района Артем Ильин (второй справа).

Представители следствия и прокуратуры, конечно, настаивают в безусловной виновности ПОПОВА, приводили свои доводы.

Борис ПОПОВ мне показывал толстую папку документов и доказывал свою невиновность. Он во время нашего разговора не находился под домашним арестом, поэтому имел право встречаться с любыми гражданами и донести до них свою точку зрения.

Честно говоря, аргументы как следствия, так и ПОПОВА меня не совсем убедили.

Давайте попробуем сами разобраться в фактах.

По первому эпизоду – строительству школы – хронология события такова:

24 июня 2014 года между Правительством республики и ОАО «РИК+» было заключено соглашение о финансировании строительства школы в селе Кюндядя Нюрбинского района за счет безвозмездных поступлений, вырученных от продажи акций АК «АЛРОСА».

3 декабря 2014 года между Министерством архитектуры и строительного комплекса Якутии и Администрацией Нюрбинского района было заключено Соглашение о выделении субсидии в размере 105 миллионов рублей для строительства школы на 176 мест в селе Кюндядя.

24 декабря 2014 года эти 105 миллионов были перечислены на счет Администрации Нюрбинского района.

30 декабря 2014 года, после проведения конкурса, между Администрацией Нюрбинского района и ООО «БСК-строй» был заключен контракт на строительство школы в Кюндяде. Сумма контракта составила 99,8 миллионов рублей.

В тот же день на счет «БСК-строй» был перечислен предусмотренный данным контрактом аванс в размере 29,94 миллионов рублей.

20 февраля 2015 года был произведен следующий предусмотренный контрактом платеж в размере 9,98 миллионов рублей.

16 апреля 2015 года гендиректор «БСК-строй» Андрей ЛЕБЕДЕВ направил в администрацию Нюрбинского района письмо с просьбой выплатить авансом 38 миллионов рублей для закупки материалов и доставки их водным фрахтом в город Нюрба из поселка Мохсоголлох Хангаласского района. Просьба мотивировалась тем, что такой способ перевозки был в несколько раз дешевле доставки автотранспортом.

8 мая 2015 года глава Нюрбинского района Борис ПОПОВ издал распоряжение об оплате 38 миллионов рублей за приобретение и доставку строительных материалов.

Именно это распоряжение № 579 стало основной уликой против ПОПОВА и краеугольным камнем обвинения его в превышении полномочий.

В ЧЕМ СУТЬ ПРАВОНАРУШЕНИЯ?

Следствие и прокуратура считают, что ПОПОВ не имел права выделять дополнительный аванс в размере 38 миллионов рублей.

Даже если эти средства были направлены на удешевление доставки строительных материалов.

Такова логика стороны обвинения.

Хотя ПОПОВ фактически правильно поступил, формально он нарушил закон и должен быть наказан – так считают говорившие со мной представители следствия и прокуратуры. Следствие установило, что получив эти 38 миллионов рублей, «БСК-строй» действительно приобрел строительные материалы и направил их баржами в Нюрбу. Поскольку из-за особенностей водного режима навигация в Вилюй осуществляется в конце мая – начале июня, платеж был сделан своевременно.

Ради объективности упомянем, что в деле есть возражения исполнителей против перечисления этих 38 миллионов рублей.

Тем самым эти люди вместо того, чтобы стать соучастниками, получили статус свидетелей (иначе они сидели бы рядом с ПОПОВЫМ на скамье подсудимых). Мол, они возражали, но были вынуждены исполнять незаконное распоряжение ПОПОВА. Так, один из свидетелей, первый заместитель главы Нюрбинского района Иннокентий ВАСИЛЬЕВ на допросе показал, что возражал, однако, возражая, он сам «подготовил проект приказа об исполнении распоряжения об оплате 38 000 000 рублей».

И это обстоятельство, по мнению обвинения, должно усилить эффект – ПОПОВ вопреки возражениям своих подчиненных грубо нарушил закон.



Иннокентий Васильев, один из главных свидетелей по делу Бориса Попова.

Что тут сказать?

Я видел эти «возражения».

Они все, хотя и датируются разными датами и написаны от имени совершенно разных людей, трафаретно похожи и, видимо, распечатаны на одном и том же принтере.

И, самое главное, я не увидел на этих «возражениях» ни одной визы ПОПОВА.

А ведь начальник, получив докладные подчиненных, обязан наложить на них резолюцию, разве не так?

Означает ли это, что следствие намеренно и с умыслом подтасовало документы обвинения?

Поскольку, если бы эти свидетели стали обвиняемыми и затем подсудимыми, то изменили бы свои показания и дело рассыпалось бы.

Не знаю насчет возможной подтасовки документов, об этом вы сами, читатели, посудите.

ЕСТЬ ЛИ УЩЕРБ ОТ ДЕЙСТВИЙ ПОПОВА?

Обвинение утверждает (цитируем с сохранением орфографии оригинала):

— «Согласно выводам комиссии экспертов стоимость выполненных работ … определена в сумме 32 331 991 рубль. Стоимость материалов, находящихся на строительной площадке и не уложенных в строительство, составила 14 782 542 рубля. Стоимость материалов, учтенных в выполненных работах, определена в сумме 20 482 034 рубля. Всего стоимость строительных материалов, приобретенных ООО «БСК-строй» … определена в сумме 35 264 576 рублей»:

— «Кроме того, ООО «БСК-строй» помимо приобретенных стройматериалов понесло дополнительные расходы на транспортировку грузов, выплаты по заработной плате, иные хозяйственные расходы (оплата ГСМ, расчеты с контрагентами и т.д.) на сумму около 20 миллионов рублей (согласно выписке по движению денег ООО «БСК-строй» в АКБ «Алмазэргиэнбанк»)»;

— «Таким образом, ООО «БСК-строй» вложило полученные в качестве аванса средства в строительство школы».

Казалось бы, нет ущерба – все полученные средства «БСК-строй» реально и полностью вложил в строительство школы.

Но обвинение считает:

«Между тем данное обстоятельство не может служить основанием для признания законности и обоснованности выплаты аванса в размере 38 миллионов рублей».

Как бы сами думаете – виновен Борис ПОПОВ или нет в своем старании удешевить строительство школы?

Упомянутый выше Сергей ЕВСЕЕВ в допросе показал, что ему ПОПОВ говорил, что «Вся республика так работает».

КАКОВА ПОЗИЦИЯ ЗАЩИТЫ?

По контракту между администрацией Нюрбинского района и «БСК-строй» сроком окончания работ подрядчиком был определено 30 октября 2015 года.

Следовательно, этот контракт подпадает под действие Постановления Правительства РФ от 6 марта 2015 года № 198, по которому для контрактов, срок исполнения которых завершается в 2015 году, органами муниципальной власти могут быть внесены изменения по срокам оплаты (аванса) строительства объектов капитального строительства.

Также Федеральный закон «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в действовавшей в 2015 и 2016 годам редакции разрешал органам муниципальной власти менять условия оплаты по контрактам.

Это федеральное правительственное постановление и это особое исключение в Федеральном законе о контрактной системе были приняты в целях более оперативной подготовки объектов Чемпионата мира по футболу, но распространялись на все органы государственной и муниципальной власти России.

Поэтому Борис ПОПОВ считает, что у него было законное право изменить сроки и порядок оплаты аванса.

Принять ли эту точку зрения Попова – пусть сами читатели поразмыслят.

ПОЧЕМУ НЕ БЫЛО ЗАВЕРШЕНО СТРОИТЕЛЬСТВО ШКОЛЫ?

Строительство школы в Кюндяде велось по проекту 2006 года.

Положительное заключение госэкспертизы проекта было выдано 19 октября 2012 года, когда власти Нюрбинского района начали пробивать вопрос строительства этой школы.

Управление государственного строительного и жилищного надзора Якутии вдруг выявило, что проект не соответствует новым правилам пожарной безопасности и 2 сентября 2015 года выдало предписание прекратить строительство школы.



Следователь Семен Ефимов.

Следователь по особо важным делам майор юстиции (по итогам дела ПОПОВА получил погоны подполковника) Семен ЕФИМОВ считает, что «Предписание не является основанием для приостановления стройки», значит, «опровергаются доводы обвиняемого Попова Б.Н. о том, что стройка приостановлена на основании предписания Захарова С.Н., то есть по объективным основаниям».

Вот этот пассаж очень удивляет – правоохранительные органы открыто и официально призывают не исполнять предписания Стройнадзора? Стоит ли удивляться после этого, что на прокуратуру и Стройнадзор плевать хотели всякие саакяны и ферояны?

А ведь в Градостроительном Кодексе РФ прямо указано: «Лица, виновные в нарушении законодательства о градостроительной деятельности, несут … административную и уголовную ответственность».

ВТОРОЙ ЭПИЗОД – СТАДИОН

Вероятно, чувствуя слабость позиций по первому эпизоду – строительстве школы в Кюндяде, Борису ПОПОВУ предъявлено и второе обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ.

Стадион в Нюрбе начали строить еще в 2011 году, но не завершили.

13 августа 2014 года, после проведения конкурса, Администрация Нюрбинского района и ООО «СтройТехнология» заключили контракт на продолжение строительства стадиона, сумма составила 84,318 миллиона рублей.

С 18 августа 2014 года по 31 декабря 2015 года 6 траншами на счет «СтройТехнологии» перечислили 55,681 миллионов рублей.

Согласно 4 актам о приемке выполненных работ, «СтройТехнология» выполнила строительно-монтажные работы на те же 55,681 миллионов рублей.

Когда в 2016 году наступила весна и пришла пора приступить к дальнейшим работам по стадиону, гендиректор «СтройТехнологии» Михаил БОРОХОВ 12 мая 2016 года направил письмо в адрес администрации Нюрбинского района с просьбой выплатить аванс на сумму 10,25 миллионов рублей. Свою просьбу он обосновал тем, что нужно выплатить 6,5 миллионов рублей в качестве аванса рабочим из Белоруссии, 1,5 миллион рублей – на приобретение билетов для рабочих, 1,73 миллион рублей – на продукты питания, 120 тысяч рублей – на электроснабжение, 400 тысяч рублей – на топливо и ГСМ.

9 июня 2016 года Борис ПОПОВ издал распоряжение о перечислении аванса в размере 10,25 миллионов рублей, деньги были перечислены через 20 дней.

Далее, как показал на допросе БОРОХОВ, 5,425 миллионов рублей он перечислил ООО «Кондор» для приобретения стружки для футбольного поля, но «Кондор» стружку не поставил и деньги не вернул. Тем временем счет «СтройТехнологии» был арестован налоговыми органами Москвы. Поэтому «СтройТехнология» не имела возможности продолжать работы по стадиону.

Кажется, тут имеем дело с криминалом?

Тем более, пойманный 22 апреля 2017 года якутскими оперативниками учредитель ООО «Кондор» Максим РЕУТИН дал показания, что к нему якобы на улице подошел неизвестный человек и предложил за 20 тысяч рублей зарегистрировать на свое имя несколько фирм, включая ООО «Кондор», с открытием счетов указанных фирм в «Альфа-банке».

Налицо ведь классика вывода денег через фирму-однодневку? Как мог БОРОХОВ перевести деньги на счет такой фирмы?

Но следствие почему-то не возбудило против БОРОХОВА никакого уголовного дела, удовлетворилось его объяснением и отпустило восвояси.

Зато на ПОПОВА навесили новое обвинение в превышении полномочий – по мнению следствия, он не имел права дать распоряжение о выделении дополнительного аванса.

Правда, если защита ПОПОВА убедит суд, что тот действовал в рамках того же Федерального закона о контрактной системе, который разрешал муниципальным органам власти в 2016 году менять условия и порядок оплаты по контрактам, то и этот второй эпизод может рассыпаться.

ИТАК, КАКОВЫ ВЫВОДЫ?

Не знаю, как у вас, читателей, но у меня сложилось убеждение, что дело ПОПОВА – пустышка.

Слишком все натянуто.

Один из оперативников мне рассказал, что человек, который решал в Нюрбе вопросы финансирования, логистики, непосредственного контроля за строительством школы, дал показания, что у него вымогали Toyota Land Cruiser 200. Причем вымогал человек, непосредственно отвечавший за сферу строительства. Когда отказали в джипе, тот в отместку стал чинить всякие препятствия, поэтому приходилось все время обращаться напрямую к главе района Борису ПОПОВУ.

Оперативник об этом сказал следственной группе.

Но потом в деле не оказалось этого момента.

Понятна логика следственной группы – если будут такие показания на того чиновника, то его свидетельские показания, причем самые ключевые, на Бориса ПОПОВА оказались бы дискредитированы.

На первый взгляд, мелкая деталь, но она показывает, что все следствие было заточено только на получение необходимых показаний на ПОПОВА, поэтому вот даже явно криминальная история с ООО «Кондор» была отсечена.

НЮРБИНСКИЕ СТРОЙКИ

Не скрою, у меня сложилось было впечатление, что Борису ПОПОВУ явно не везет со стройками:

— школу в Кюндяде не достроили,

— стадион не достроили.

Наверно, и у читателей такое же ощущение возникло.

А когда я у нескольких знакомых нюрбинцев стал спрашивать, может, хоть что-то было построено при ПОПОВЕ, они начали вспоминать много строек:

— то ли 10, то ли 12 (запутались) многоэтажных жилых дома,

— микрорайон компактной застройки на 100 жилых домов, говорят, со всей инфраструктурой,

— около 130 новых жилых домов в селах района,

— 6 детских садов,

— новое здание районной библиотеки,

— новое здание Детского научно-технического центра,

— Дом Олонхо,

— выставочный центр с детской библиотекой,

— клуб в Мальжагаре,

— культурный центр в Жархане,

— центр дополнительного образования,

— новые здания комитета имущественных отношений и департамента сельского хозяйства.

При этом говорили, что это еще не все – навскидку просто так не вспомнить.



Дом Олонхо в Нюрбе.

Помимо этого были построены:

— 3 крупных квартальных котельных,

— 7 квартальных котельных меньшей мощностью,

— 17 новых коровников,

— обновили площади Победы и Степана ВАСИЛЬЕВА,

— создали мемориальный комплекс Варвары ПЕТРОВОЙ,

— привели в порядок дороги Марха – Хорула и Киров – Чукар – Мальжагар – Малыкай – Хаты.

Вполне допускаю, что мои собеседники что-то могли напутать, например, не 6 детсадов, а 5 или 7.

Также не все стройки могли быть построены с участием районной администрации, например, те 130 жилых домов в селах – каково участие района в их возведении, мне не совсем ясно.

Понятно, что многие стройки были начаты или запланированы при прежнем руководстве, но то, что ПОПОВ сумел достроить или реализовать планы и проекты – говорит о многом.

Часто езжу в командировки по Якутии, но чтобы в каком-либо райцентре начали мне перечислять столько завершенных строек – такого нигде не было. Прямо скажу – удивлен.

Получается, что школа в Кюндяде и стадион – просто неудачные исключения. Да и если бы ПОПОВА не посадили, то эта школа и этот стадион уже были бы достроены?

Судебный процесс по делу Бориса ПОПОВА продолжается. Каким будет решение суда – сложно предугадать.

А в этой статье мы с вами, читатели, попытались разобраться в сути дела, сформировать свои мысли и ощущения.

И будем ждать решения суда.