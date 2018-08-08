Резонансные дела Борисовской эпохи — III

Ушедший период Егора БОРИСОВА оставил в наследство его преемнику несколько резонансных уголовных дел.

Пришла пора внимательно и беспристрастно присмотреться к этим делам, понять истинные причины их появления, попытаться разгадать движущие мотивы тех, кто дал команду на возбуждение этих дел.

В предыдущих частях мы проанализировали дела главы Нюрбинского района Бориса ПОПОВА, председателей комитетов Ил Тумэна Александра УАРОВА и Дмитрия САВВИНА.

3. ДЕЛО МИНИСТРА

Это был удар по Ил Дархану?

СТАНДАРТНАЯ ПРОЦЕДУРА

Андрей КОЛЯДИН, работавший начальником департамента региональной политики Управления по внутренней политике Администрации Президента РФ и заместителем полпреда Президента РФ в Уральском федеральном округе, недавно откровенно признался, что заведение уголовных дел на окружение главы региона, которого планируют сменить – стандартная процедура.

Когда одного за другим сажают или отстраняют из власти людей из своей команды, губернаторы начинают нервничать и проявляют гораздо большее понимание того, что им надо уходить подобру-поздорову, если вдруг вызовут на Старую площадь и вежливо попросят быть готовым к скорому объявлению о своей отставке.

Губернаторы видят, как сажают других глав регионов, с кем они встречались на многочисленных мероприятиях и совещаниях на федеральном, международном и региональном уровнях, с кем иногда гудели вместе в ресторанах, загородных резиденциях и на охоте-рыбалке. Разбудите любого губернатора ночью и спросите – он сразу перечислит тех своих коллег, которые уже отсидели и сидят.



Группа захвата ФСБ.

В Якутии никто толком не знал, снимут ли действующего Главу республики Егора БОРИСОВА, а в УФСБ России по Якутии уже точно знали – им в январе 2018 года сообщили о запуске стандартной процедуры. Об этом в январе рассказали некоторые высокопоставленные сотрудники УФСБ, правда, они не знали, когда снимут БОРИСОВА, предполагали, что это произойдет осенью 2018 года.

Стандартная процедура подразумевает поиск тех людей в системе исполнительной власти и бизнес-окружении губернаторов, на которых можно легко завести уголовные дела.

Издание Znak.com «опросил экспертов и собеседников, близких к администрации: какими могут быть реальные признаки намечающихся отставок? Можно ли предугадать отставку губернатора своего региона?

Основные приметы надвигающей отставки следующие:

1. Появились уголовные дела против ближайшего окружения.

Признаком этого процесса могут быть уголовные дела в отношении близких соратников губернатора. Если у силовиков появились вопросы к вице-губернаторам, министрам или советникам губернатора – это признак того, что “копают” под самого главу региона».

ЧЕМ АУКНУЛАСЬ ТРАГЕДИЯ НА ОХОТЕ?

3 июля 2017 года Гавриил ДЬЯЧКОВСКИЙ со своим отцом Егором ДЬЯЧКОВСКИМ и двумя знакомыми мужчинами находился на лесных угодьях «Кырбыкан», расположенных в районе поселка Улуу Алданского района, с целью охоты на медведя.

В ходе вечернего совместного распития спиртных напитков произошел конфликт, который перерос в драку, затем Гавриил ДЬЯЧКОВСКИЙ из самозарядного охотничьего карабина «Сайга-223» перестрелял всех, включая своего отца.

26 апреля 2018 года Гавриил ДЬЯЧКОВСКИЙ был приговорен к наказанию в виде 20 лет лишения свободы, с ограничением свободы на 2 года и штрафом в размере 30 000 рублей, с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии строгого режима.



Отец и сын Дьячковские.

В ходе следствия Гавриил ДЬЯЧКОВСКИЙ в ответ на протокольный вопрос о месте работы сказал, что работает в ГУП «Технический центр телевидения и радиовещания» (ТЦТР) Республики Саха (Якутия).

Поскольку это ведомство курируется госбезопасностью, выяснением занялись оперативники УФСБ России по Якутии. Кстати, среди этих занимавшимся делом ТЦТР есть достаточно известные люди, бывшие спортсмены, уважаемые в своих кругах.

10 мая 2018 года Глава республики Егор БОРИСОВ по представлению Прокуратуры Якутии отстранил министра связи и информационных технологий Александра БОРИСОВА от занимаемой должности на период проведения проверки.

УФСБ установило, что Александр БОРИСОВ не сообщил о конфликтной ситуации, возникшей в связи с трудоустройством его сына на руководящую должность в подведомственное ему ТЦТР.

В период замещения им должности генерального директора ТЦТР, он трудоустроил в ТЦТР Егора и Гавриила ДЬЯЧКОВСКИХ, которые были участниками телепередачи «Охота и рыбалка в Якутии», эту программу вел Александр БОРИСОВ. ДЬЯЧКОВСКИЕ имели неполное среднее образование, фактически работу на предприятии не осуществляли. При этом сын Александра БОРИСОВА в период замещения им должности заместителя и первого заместителя генерального директора ТЦТР подписывал табеля учета рабочего времени в отношении ДЬЯЧКОВСКИХ.

СТРАННОСТИ

УФСБ фактически ограничилось только этим делом Александра БОРИСОВА. Никаких других дел на окружение Егора БОРИСОВА не заводилось, максимум, что позволялось – это оперативная разработка по нескольким персонам.

Возможно, в УФСБ надеялись, что Управление «К» Службы экономической безопасности (СЭБ) ФСБ России сама выявит возможных коррупционеров в Якутии.

Оперативники рассказывали, что внимание со стороны СЭБ ФСБ России к Якутии было беспрецедентно большим, неоднократно приезжали оперативно-следственные группы, которых, помимо известного дела отставного полковника ФСБ Саввы АЛЕКСЕЕВА, интересовал широкий круг тем и персон.

Не исключено, что чекисты просто не успели развернуться – Егор БОРИСОВ ушел. Выше говорилось, что в УФСБ были убеждены, что его отставка состоится осенью этого года.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

11 июля 2018 года Александр БОРИСОВ подал в отставку.

Надеюсь, на этом закончится эта история, начавшаяся 3 июля 2017 года, и он не станет фигурантом уголовного дела.