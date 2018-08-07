Резонансные дела Борисовской эпохи — II

Ушедший период Егора БОРИСОВА оставил в наследство его преемнику несколько резонансных уголовных дел.

Пришла пора внимательно и беспристрастно присмотреться к этим ним, понять истинные причины их появления, попытаться разгадать движущие мотивы тех, кто дал команду на возбуждение этих дел.

В предыдущей части мы проанализировали дела главы Нюрбинского района Бориса ПОПОВА. Сегодня рассмотрим дела народных депутатов Александра УАРОВА и Дмитрия САВВИНА.

2. ДЕЛО ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

Ответный удар Ил Дархана?

НЕВЕРОЯТНАЯ ИСТОРИЯ

В эту рассказанную компетентными людьми историю, я внутренне долго не мог поверить.

Такого не то, что в Якутии, кажется, во всей России не случалось, за исключением разве что смутных 1990-х годов.

Но это рассказал человек, который своими глазами видел и очень ответственно относится к своим утверждениям.

По привычке я, конечно, перепроверил, уточнил у других участников события.

И они подтвердили.

16 марта 2018 года федеральный вице-премьер, полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТРУТНЕВ провел в Якутске совещание по вопросам строительства социальной инфраструктуры в Якутии.



Юрий Трутнев (справа) в Якутске, 16 марта 2018 года.

Как утверждают, личной встречи между шлавой Республики Саха (Якутия) Егором БОРИСОВЫМ и ТРУТНЕВЫМ не было, поэтому папки с документами на имя ТРУТНЕВА решено было положить рядом с местом, где должен был сидеть полпред. Это были не материалы к совещанию, а именно документы, предназначенные для ознакомления федерального вице-премьера. Такое практикуется.

Когда участники совещания еще не заняли за свои места, а ждали приезда ТРУТНЕВА, к месту, где стояла табличка «ТРУТНЕВ Юрий Петрович», подошел спикер Ил Тумэна Александр ЖИРКОВ, и стал просматривать папки главы республики, которые должен был с собой унести полпред.

Присутствующие не обратили внимания. Если бы это был обычный чиновник, пусть даже местный вице-премьер – на него бы зашикали. А тут ведь спикер, да еще сам ЖИРКОВ, человек очень властный.

И даже когда ЖИРКОВ забрал с собой папки – никто и не дернулся, подумали, что так и надо.

Спохватились потом, когда вдруг выяснилось, что у ТРУТНЕВА не оказалось документов, которые он должен был с собой взять.

Что было в тех папках – точно нам не известно.

Если бы это были просто рабочие вопросы, типа, просьбы добиться финансирования строительства какого-то объекта, вряд ли это заинтересовало бы ЖИРКОВА. Предполагают, что в этих папках были документы политического содержания, попросту говоря, компромат на определенных лиц. Не исключено, что одним из этих лиц был ЖИРКОВ.

В истэблишменте Якутии известно, насколько напряженные отношения между БОРИСОВЫМ и ЖИРКОВЫМ. И ни для кого не было секретом, что команда БОРИСОВА поставила перед собой задачу не допустить переизбрания ЖИРКОВА спикером на новый срок.

ЗАДЕРЖАНИЯ ПЕРЕД ДНЕМ РЕСПУБЛИКИ

Момент удара по Александру ЖИРКОВУ, если допустить, что это была именно «ответка», был выбран идеально:

— задержания и обыски были проведены во время сессии Ил Тумэна, которая состоялась 26 апреля,

— ЖИРКОВ полетел для участия в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ,

— все произошло перед Днем Республики, который отмечается 27 апреля,

— были задержаны не рядовые депутаты Ил Тумэна, а председатели двух ключевых комитетов – Контрольного и Аграрного,

— задержания были проведены по показаниям Степана ОХЛОПКОВА, считавшегося протеже самого ЖИРКОВА.



Александр Уаров и Дмитрий Саввин.

Председатель Контрольного комитета Александр УАРОВ является депутатом Ил Тумэна с первого созыва, считается одним из самых приближенных лиц ЖИРКОВА.

Председатель Аграрного комитета Дмитрий САВВИН ранее считался близким к Егору БОРИСОВУ, но потом сблизился с ЖИРКОВЫМ. Вероятно, в отместку за такое «предательство» САВВИНА прокатили на праймериз «Единой России», который состоялся 15 апреля 2018 года. Утверждают, что уже тогда узкий круг людей знал, что вскоре его посадят, поэтому сделали все возможное и невозможное, чтобы САВВИН не победил на праймериз, хотя его шансы были предпочтительнее.

УАРОВ в праймериз не участвовал и заявлял о своем желании уйти из Ил Тумэна.

РЕАКЦИЯ ЖИРКОВА И БОРИСОВА

27 апреля 2018 года, во время перерыва в заседании Совета законодателей при Федеральном Собрании РФ, Александр ЖИРКОВ заявил журналистам:

«Знаю и Дмитрия Васильевича Саввина, и Александра Сергеевича Уарова, и Степана Степановича Охлопкова достаточно давно, не верю, что они все способны на такой поступок. Необходимо объективное разбирательство».

3 мая 2018 года на планерном заседании Правительства Якутии Егор БОРИСОВ сказал:

«Ситуация некрасивая. Подобные случаи всегда будут восприниматься в нашем обществе негативно. Системная борьба с коррупцией в Якутии всегда была и будет в числе приоритетов нашей государственной политики».

Утверждают, что при этом у БОРИСОВА был очень довольный вид, но не знаю, не видел.

ОТКРОВЕНИЯ ОПЕРАТИВНИКОВ

Оперативники УФСБ России по Якутии рассказали, что были очень удивлены этими задержаниями.

Дело вели в Управлении экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) МВД Якутии.



Константин Неустроев.

Деятельность УЭБиПК контролирует заместитель министра внутренних дел, начальник полиции Константин НЕУСТРОЕВ, которого все считают креатурой Егора БОРИСОВА.

Оперативники УЭБиПК сообщили, что срочное задание заново перешерстить все находившиеся в оперативной разработке или приостановленные дела в поисках возможных зацепок по окружению спикера ЖИРКОВА поступило во второй половине марта 2018 года.

Тут и вспомнили про Степана ОХЛОПКОВА.

В ЧЕМ ОБВИНЯЮТ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ КОМИТЕТОВ?

Александр УАРОВ и Дмитрий САВВИН находятся под домашним арестом и им запрещено общение с посторонними людьми.

С их адвокатами я также не стал встречаться – с них взяли подписки о неразглашении тайны следствия. Правда, известный адвокат Тамара МЕСТНИКОВА, говорят, отстранена от защиты УАРОВА, но вроде бы она добивается восстановления статуса его защитника, поэтому с ней тоже не стоит обсуждать ситуацию вокруг председателей комитетов.

Поэтому я общался только с оперативниками и с представителями следствия. От них и получил необходимые документы.

Процитируем, с сохранением орфографии оригинала, постановление руководителя Следственного управления СКР по Якутии Александра ЗАБОЛИЧЕНКО от 25 апреля 2018 года о возбуждении уголовного дела против УАРОВА и САВВИНА:

— «Уаров А.С. и Саввин Д.В. … в период с 01.10.2013 по 20.12.2014 (более точное время не установлено) требовали от генерального директора ОАО «Сахаплемобъединение» Охлопкова С.С. взятку в виде денег»,

— «Охлопков С.С., в период с 01.10.2013 по 30.12.2014 (более точное время не установлено) … согласился с их требованиями»,

— «… с 01.10.2013 по 30.04.2014, Уаров А.С…. Саввин Д.В. … оказали содействие в увеличении финансирования ОАО «Сахаплемобъединение» следующим образом»,

— «Государственным Собранием (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) принято Постановление от 30.04.2014 З № 144-V»,

— В данном постановлении было указано: «Рекомендовать Правительству Республики Саха (Якутия) (Данчиковой Г.И.) при корректировке государственного бюджета Республики Саха (Якутия) на 2014 год рассмотреть … финансирование мероприятий по искусственному осеменению крупного рогатого скота»,

— «… в декабре 2014 года на счет ОАО «Сахаплемобъединение» поступила субсидия … в размере 47 165 тыс. рублей»,

— «Охлопков С.С. … в период с января по август 2015 года (более точное время не установлено) … передал Уарову С.С. разными суммами … в общей сумме 400 000 рублей»,

— «Также Охлопков С.С. в период с 21.12.2014 по август 2015 года (более точное время не установлено) … передал Саввину Д.В. разными суммами … в общей сумме 500 000 рублей».

ЖЕСТЬ, КОНЕЧНО

Представим, что вдруг к вам утром стучат в дверь.

Открываете – а там группа захвата.

Ведут куда-то, приводят и показывают заявление вашего знакомого – некого Семена, который утверждает, что «в период с 01.10.2013 по 30.12.2014 (более точное время не установлено)» вы помогали этому заявителю Семену ограбить случайного прохожего. Причем Семен даже не помнит, зимой это было или летом, даже место ограбления не помнит (в постановлении ЗАБОЛИЧЕНКО несколько раз встречается «более точное место не установлено»).

И заодно, если следователь вдруг решит раскрыть все карты, дают прочитать расшифровку вашего телефонного разговора с этим Семеном, который говорит примерно следующее: «Привет, Сашок, помнишь, как мы четыре или пять лет назад хорошо провернули одно дело?», на что вы, с большим трудом пытаясь вспомнить, что за гулянка в сауне или рыбалка была четыре или пять лет назад, говорите: «Ээ, точно все круто было». И все, по мнению следствия, вы подтвердили свое участие в ограблении.

Конечно, термин «Более точное время не установлено» встречается в оперативных и следственных документов нередко.

Но брать председателей ведущих комитетов местного Законодательного собрания на основании показаний человека, который не может вспомнить, когда и где он услышал требования передать деньги и не помнит, когда он передавал деньги – для этого должны быть какие-то особые обстоятельства.

Мне оперативники показывали расшифровки переговоров между Степаном ОХЛОПКОВЫМ и Александром УАРОВЫМ и Дмитрием САВВИНЫМ. Но эти путаные разговоры можно трактовать как угодно, что и признают сами оперативники.

ПОНАБЛЮДАЕМ – ЧТО БУДЕТ ДАЛЬШЕ

Делом председателей комитетов Ил Тумэна занимается достаточно большая группа следователей и оперативников.

Понимая шаткость уголовного дела, пытаются активно подыскать другие эпизоды, например, нашли сомнительные отчетные документы по командировкам.

Помните, когда стало ясно, что в действиях депутата Ил Тумэна Юрия МИХАЙЛОВА нет состава преступления, быстро ему вменили покупку старых шин. Изюминка еще и в том, что МИХАЙЛОВ очень долго сидел в СИЗО и чтобы поскорее выбраться на свободу, согласился самому вспомнить какой-либо «криминал», лишь бы поскорее осудили и отстали.

Органы не любят отпускать попавших в их клешни людей – это портит их статистику, мешает получать премии, звания, ведомственные и правительственные награды.

Поэтому УАРОВА и САВВИНА могут в конечном итоге обвинить в том, что они получили несколько тысяч рублей по гостиничным чекам, хотя остановились у своих друзей?