Резонанс: Прокуратура накажет за смерть пожилого мужчины из-за неработающего лифта

По результатам проверки сведений, изложенным в СМИ о смерти пожилого мужчины в медучреждении, возбуждено уголовное дело.

Следственным отделом по Алданскому району СУ СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей) по факту неоказания своевременной помощи пожилому мужчине в медучреждении района.

Поводом для проведения процессуальной проверки стала публикация в средствах массовой информации, размещенная 1 июня 2017 года. В материале содержались сведения о том, что 79-летний пенсионер, доставленный в больницу бригадой «Скорой помощи», скончался на ступеньках лестницы в медучреждении, так как его заставили самостоятельно подниматься на второй этаж при неработающем лифте.

Проверкой установлено, что мужчина почувствовал недомогание у себя дома 31 мая 2017 года. Пенсионер вызвал бригаду скорой помощи, и прибывшим фельдшером после консультаций с врачом было принято решение о госпитализации больного.

По данным следствия, госпитализация осуществлена в течение 20-30 минут после поступления вызова, при этом пациент передвигался самостоятельно и с помощью своего знакомого. Между тем, ранее медицинскому персоналу больницы данный пациент был известен, поскольку неоднократно обращался за помощью в связи с заболеванием сердца.

По приезду к зданию больницы фельдшер отправилась за передвижными носилками и в ее отсутствие, в течение 10 минут, пенсионер самостоятельно, а также при помощи знакомого, с паузами поднимался по лестнице в здание и внутри медучреждения по лестничным пролетам.

Следователи установили, что имеющийся в медучреждении лифт был неисправен.

В течение часа после поступления в больницу мужчина скончался в реанимационном отделении.

В настоящее время в рамках расследования уголовного дела проводятся необходимые мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Расследование продолжается.