Резонанс: Парламентарий проявил личную инициативу

Сегодня в сети интернет была размещена информация о том, что в парламенте Якутии стали снимать портреты Главы Республики Саха (Якутия) Егора Борисова, который 28 мая сложил свои полномочия.

«Никаких организационных мероприятий по данному вопросу не проводилось. Это была личная инициатива одного из председателей комитета», — уточнил информацию руководитель аппарата Государственного собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Андрей Антонен.