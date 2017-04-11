Резидент бизнес-инкубатора Якутска к Пасхе изготовил свечу весом 6 килограммов

Резидент республиканского Бизнес-инкубатора – компания “Sakhacandle” изготовила к Пасхе свечу общим весом 6 килограммов. Данная свеча была сделана специально для Римско-Католической церкви г. Якутска по индивидуальному дизайну.

“Как вы все знаете пасха – это светлый праздник, который ассоциируется не только с крашеными яйцами и куличами, но и с пасхальными свечами, которые зажигают в часовнях и храмах, а также дома. Наша компания к этому празднику выполняет не только индивидуальные заказы, но и выпустила лимитированную партию праздничных свечей”, — комментирует руководитель компании Наталья КОРНИЛОВА.

Данная свеча сделана из натурального пчелиного воска специально для пасхального обряда. Высота свечи составляет 60 см., а диаметр 12см. На свече изображено распятие Иисуса Христа, также нанесены первая и последняя буквы греческого алфавита, являющиеся символом Бога Сына.

Напомним, что Пасха пройдет на этой неделе. Этот день является одним из главных христианских праздников. Свечу в этот день зажигают для освящения дома и благополучия.

В связи с этим компания “Sakhacandle” предлагает приобрести праздничные свечи в виде пасхальных яиц, освященные в святой воде. Более подробно о нас на официальном сайте Бизнес-инкубатора: incubator.b14.ru. Также справки по телефону: 8914-270-07-95.