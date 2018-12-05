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Резидент Бизнес-инкубатора: “ В вигвамах хранится часть игрушек, там  дети с удовольствием играются и даже некоторые днем спят”

Резидент Бизнес-инкубатора г. Якутска детскую игру в “Домик” превратила в бизнес, и теперь она шьет всеразличные вигвамы для детей. Сегодня Алена Шванова расскажет электронному журналу “Предприниматель Якутии” более подробно о своем проекте.

Расскажи, пожалуйста, как начала свой бизнес? Почему выбрала именно такое название бренда?

— До того, как создалась наша мастерская, я работала менеджером  в банке. Думала о    карьерном росте, и мои планы в то время  были далеко идущие, но  рождение ребенка и соответственно, декретный отпуск  внесли существенную коррекцию во все сферы жизни. Сидя по уходу за ребенком я начала свой путь в качестве предпринимателя. Название выбрала очень просто – сына зовут Демид и отсюда все и пошло.

Можно ли сказать про вас, что рождение ребенка подтолкнуло на собственное дело?

Конечно, именно рождение  нашего сына и появление  у него потребностей в индивидуальном домике подтолкнуло  меня на собственное дело. Демушка — это наша радость  и наша главная мотивация.

Почему решила именно шить вигвамы? Ведь можно было, например, конверты на выписку или бортики на кровать ребенку….

— Впервые  я сшила вигвам для праздника в честь 1 -го годика нашего сына Демида. Увидев  радость и восторг в глазах своего ребенка и других приглашённых детей у меня родились первые мысли и задумки о создании мастерской, так как потребность в этом изделии реально есть. Все  наши знакомые, которые были на празднике, тут же  пожелали приобрести вигвамы  своим детям. Так пошли первые заказы.

Какую ткань используете при шитье? Насколько она качественна?

Мы  первоначально были нацелены  на высокое качество изделий,  поэтому марку держим, и будем держать.  В производстве используем только качественный (плотный) безопасный и экологически чистый хлопок ведущих стран  производителей — Корея и Китай. Вся наша продукция сертифицирована и полностью соответствует экологическим нормам и нормам безопасности продукции для самых маленьких деток.

Что самое сложное при изготовлении вигвамов?

Пошить вигвам, с первого взгляда, кажется делом не сложным, но на практике, оказывается, есть много  нюансов.  У нас работают швеи с многолетним опытом  работы. По их мнению, самое сложное при изготовлении вигвамов – это  пошив матрасика с нескользящим покрытием. При стежке это  покрытие  ведет себя капризно, и поэтому требуется  время и сноровка для  получения отличного результата.

Есть ли у вас конкуренты в Якутии?

В Якутске есть швеи, которые также шьют подобные изделия на дому но, насколько мне известно, именно как предприниматели никто из них не зарегистрирован, и со всей необходимой документацией и сертификацией мы в Якутии пока единственные. А так в центральной части России и по всему миру есть много успешных мастерских — производителей подобных вигвамом. Но я не копирую чужое производство. Каждый наш вигвам индивидуально продуман до мелочей.

Насколько популярны ваши вигвамы? Почему детям интересны вигвамы?

Несмотря на то, что мы первые, кто открыл производство этих домиков для детей в Якутии, они очень популярны! Причина популярности  одна —  они очень нравятся детям. Это проверено на всех наших многочисленных покупателях. Вигвам для детей – это именно та маленькая территория, которую они могут назвать поистине своей, почувствовать ответственность за нее, бережно  заботиться о ней, следить за чистотой и порядком. В вигвамах хранится часть игрушек, там  дети с удовольствием  играются и даже некоторые днем спят.

Вы являетесь резидентами Бизнес-инкубатора г. Якутска. Какую помощь вам уже оказали?

Да, мы всего полгода являемся резидентами Бизнес-инкубатора г. Якутска.  Это огромная поддержка для начинающих предпринимателей:   невысокая арендная плата за  помещение, возможность принимать участие в различных проводимых  обучающих  семинарах, тренингах по развитию и продвижению  бизнеса. Благоприятное воздействие оказывает и сама среда, так как  в одном здании  работает много предпринимателей, то  всегда можно получить помощь, консультацию и просто пообщаться.

Помогает ли вам ваша семья? В каких вопросах?

Мне повезло в том, что моя идея   нашла  понимание и поддержку со стороны всех членов семьи.  Но, конечно, основная поддержка и помощь  в производстве идет со стороны моего супруга. Он изучил  и занимается всем процессом производства, начиная от выбора швейных машин и заканчивая закупкой  тканей, реек, следит за  их качеством, своевременной поставкой.  На мне организационная часть работы —  продвижение, реклама,  подборка   новых  принтов, тканей. И самое главное, это творческий процесс — создание  вигвамов с новой расцветкой.

Сколько сейчас у вас работников?

В настоящее время в нашей мастерской на постоянной основе работает 2 швеи. Они  стараются, чтобы все  разновидности наших вигвамов были  всегда в наличии.

Какие планы на будущее? Как видите свое развитие?

В планах расширение  производства, расширение  ассортимента продукции, разновидностей  расцветки  и   удвоение штата в следующем году.  Т.е мы  планируем выйти на рынок  всей Якутии, рынок  Дальнего Востока и всей России. Сейчас мы активно работаем  над созданием и запуском нашего сайта, который должен способствовать реализации наших многих идей.

Ваши советы мамочкам в декрете.

Всем мамочкам, которые находятся в декрете, я бы хотела пожелать найти свой нераскрытый талант и  не бояться  пробовать творить. Удачи всем!

Источник: Бизнес-инкубатор
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