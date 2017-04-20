Резидент бизнес-инкубатора участвует в проекте по созданию единой сети передачи данных

В Мегино-Кангаласском улусе стартовал проект по созданию Единой сети передачи данных (ЕСПД) посредством оптоволоконных линий связи, обеспечивающей скорость внутри объединенной сети 100 Мбит/с на каждое подключенное учреждение.

Исполнителем выступает якутская компания связи «Эксперт» совместно с резидентом Бизнес-инкубатора г. Якутска компанией «Эксперт Телеком». Компании протянули магистральные оптические сети в большей части территории улуса. Силами компаний высокоскоростной интернет есть в селах Тюнгюлю, Матта, Балыктаах, Чуйя, Бэдьимэ, Бырама, Нахара, Майя, Беке, Хорообут и других, всего в 19 населенных пунктах. Расстояние между селами от 8 до 20 километров.

К 2018 году все поселения Мегино-Кангаласского улуса будут связаны в единую сеть, куда войдут не только администрации муниципальных образований, но и все школы, детские сады, культурные центры, больницы. Учреждения смогут оперативно обмениваться данными, пользоваться услугами IP-телефонии, проводить видеоконференции, онлайн-совещания.

Централизованный доступ к сети интернет скоростью 100 мбит/с будет защищен антивирусной программой. Авторы проекта заявляют, что проект не имеет аналогов в Якутии, являясь экспериментальным. Такую же сеть планируется развить в Амгинском и Усть-Алданском улусах республики.