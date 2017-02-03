Резидент Бизнес-инкубатора производит свечи ручной работы

Резидент Бизнес-инкубатора г. Якутска – компания “Sakhacandle” с прошлого года производит резные свечи ручной работы. На данный момент проект успешно запущен и продолжает активно развиваться. Свеча прекрасно украсит любой праздник – День рождения, романтический ужин, День святого Валентина и др. Сегодня мы пообщаемся с менеджером компании и подробней узнаем об этом новом направлении в бизнесе.

ПЯ: Расскажи про процесс создания свечи? Какие материалы тебе нужны?

Наталья: Из сырья необходимо – парафиновая смесь, фитиль, специальная краска и лак. Из оборудования – устройство для растопки парафина, форма, ванна для краски, нож для фигурного вырезания.

В силиконовую форму заливаем растопленный парафин, устанавливаем фитиль. После того, как парафин затвердеет, красим получившуюся свечу в ванне по специальной технологии. Потом приступаем к вырезанию – это надо делать, когда парафин еще достаточно мягкий, в течение 20-30 минут после покраски. И делается все это вручную специальным тонким ножом. Последний этап – пройтись по свече кисточкой с лаком.

ПЯ: Значит вы можете изготовить свечи любой формы?

Наталья: Да, дизайн и форму свечи выбирает заказчик. Например, мы – первые, кто делает свечи в форме традиционной якутской утвари – чороон, кытыйа, сэргэ. Сейчас находимся в процессе патентования наших свеч.

Но различаются свечи не только по форме. Мы изготавливаем и ароматизированные свечи. А иногда людям жалко использовать красивую свечу – они обращаются за фонарями, работающими на батарейке – мы делаем им восковую основу.

ПЯ: Как о вас узнают?

Наталья: Выходят на нас обычно через интернет – сайт sakhacandle.ru, социальные сети. Очень эффективная, к примеру, площадка для продвижения товаров – Instagram. Ну, и конечно, сотрудники Бизнес-инкубатора помогают в маркетинге.

Стараемся участвовать во всех республиканских выставках. Люди обычно подолгу останавливаются у нашего стенда, фотографируют свечи. Часто интересуются – не провожу ли я мастер-классы? Обнаружив такой большой интерес, я действительно начала проводить обучающие мероприятия.

ПЯ: Вы – резидент бизнес-инкубатора. Какие там условия?

Наталья: Да, я арендую на льготных условиях помещение в 20 квадратных метров. Мебель, компьютер, принтер, а также интернет предоставляет инкубатор.

Очень удобно, что в бизнес-инкубаторе постоянно проводятся различные семинары, консультации, круглые столы на тему предпринимательства. Специалисты уведомляют о мерах государственной и муниципальной поддержки бизнеса. Так, например, я по их рекомендации подала заявку на грант мэрии города Якутска для молодых предпринимателей. Защитив бизнес-план, я получила средства, которыми закрыла расходы на приобретение оборудования.





ПЯ: Какие у вас планы в новом году?

Наталья: Хочу купить дополнительное оборудование. Планирую начать продажу — линейку свеч с национальным стилем. Необходимые материалы и опыт есть, так что нас ждет большая и, надеюсь, плодотворная работа.

По всем вопросам обращаться по тел: 8914-270-07-95. Посмотреть интернет-магазин компании можно на официальном сайте – sakhacandle.ru. Также подписывайтесь на страницу в инстаграме – @sakhacandle.