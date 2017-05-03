Резидент Бизнес-инкубатора: “Любимое дело приносит доход”

Кино, сериалы, реклама и музыкальное видео – любое видеоизображение нуждается в искусном и профессиональном звуковом сопровождение. В этот раз мы встретились с резидентом Бизнес-инкубатора г. Якутска, руководителем студии “Music Craft” Михаилом Зыковым и поговорили о секретах его профессии и перспективах рынка.

Ты совмещаешь сразу два направления – креативный продакшн и студия звукозаписи. Какое из направлений в приоритете?

— С самого начала основания было заложено два вектора развития – видео-продакшн и студия звукозаписи, которые могли бы существовать автономно друг от друга. Но, как показывает практика, оба направления взаимодополняют, поэтому нет такого, что какое-то из направлений в приоритете.

В чем уникальность твоего предложения? Каких принципов придерживаешься?

— Уникальности как таковой нет. Таких как я много, но в отличие от некоторых я стараюсь как можно больше выудить информации о будущем проекте, и самое главное пытаюсь выстроить отношения так, как будто мы одна команда, а не «заказчик-исполнитель». Такой подход работы экономит время, и заказчик более лояльно относится к твоим предложениям, какой-то критике, больше доверяет

Как появилось название студии “Music Craft” и что оно обозначает?

— Название студии “Music Craft” переводится как «музыкальное ремесло». Это название носит немного маркетинговый подход, так как слово “Craft” очень часто используется в названиях игр: «Warcraft», «Starcraft», «Minecraft» и т. д. И этим названием я хотел изначально настроить потенциального клиента на то, что я больше специализируюсь на озвучке игр.

Как ты начинал, что было труднее всего, и каким видишь свое будущее?

— Труднее всего было решиться на выход из «зоны комфорта», работал я в то время дизайнером в городском справочнике «2ГИС», хочу отметить, что там очень хороший коллектив и начальство… до сих пор иногда скучаю. По вечерам приходя с работы, писал музыку, занимался самообучением. В какой-то момент понял, что музыку не смогу оставить, что это дело всей моей жизни, и я просто теряю время, работая дизайнером. Решил уволиться и начать свое дело, которое люблю. В будущем вижу себя рядом с хорошей командой, состоящей из профессионалов.

Как ты находишь заказчиков?

— Обычно клиентов я ищу в тематических сообществах социальной сети “Vkontakte” в группах, где занимаются разработкой игр, также в сообществах любителей видеомонтажа. Бывает такое, что заказчики находят меня сами через своих знакомых или же действует “сарафанное радио”.

Расскажи о себе….какое у тебя образование? Чего в тебе больше – творческих амбиций или же бизнеса?

— Я выпускник Якутского музыкального колледжа им. М.Н.Жиркова. Окончил класс “классическая гитара” у С.Н.Донского. Благодаря ему мое музыкальное видение расширилось и я изменил многие подходы. Моя работа это, конечно, больше творчество, но ведь можно заработать деньги, занимаясь любимым делом.

Какие продукты уже удалось выпустить? С кем довелось поработать?

— Недавно закончили озвучку игры «Warlock Guild» (рабочее название), в жанре «рогалик» (бродилка, стрелялка). Сейчас продолжаю работу над озвучкой фильма о вреде алкоголя «Смертельный выбор», состоящий из нескольких частей и глав, первая часть уже вышла, работаю над второй. Если интересно, то можете оценить фильм по следующей ссылке: https://youtu.be/560QcvdH-X0. Инициатором является МРОО «Работающая молодежь Сибири».

Хорошо ли быть резидентом Бизнес-инкубатора?

— Да, я очень благодарен, что есть такое место, где тебя поддержат, направят и дадут дельные советы. Это необходимо для предпринимателя, который только начинает свое дело.