Режиссер Владимир Мункуев: Кинопроизводство Якутии совершило прорыв на российский и мировой уровень

По итогам четвертой дискуссионной площадки «Новая экономика» с участием врио главы региона Айсена Николаева, от представителей отраслей креативной экономики поступило множество дельных идей и предложений.

Режиссер, сценарист Владимир Мункуев отметил, что тема дискуссионной площадки «Новая экономика» выбрана очень правильно.

Безусловно, киноиндустрия является одним из ключевых отраслей креативной экономики, поэтому очень правильно, что организаторы площадки отвели этой отрасли отдельное внимание. Благодаря дискуссионной площадке представители киноиндустрии Якутии смогли озвучить свои мысли, идеи, затронуть проблемные вопросы развития якутского кино, услышать мнение руководства республики. За последние годы якутское кино совершило прорыв на российском и международном уровне. Но в настоящий момент кинопроизводство в республике замедлилось. Если в 2014 году было произведено порядка 15 фильмов, то в прошлом году выпущено 8 кинокартин, а в текущем году будет выпущено 5-6 фильмов. Эта проблема связана с обновлением материально-технической базы индустрии кинопроизводства, которая, к сожалению, не отвечает мировым стандартам. А вот с творчеством у наших кинематографистов все более чем хорошо. Я считаю, что необходима реорганизация компании «Сахафильм» или смена ее стратегии развития. Ведь, якутское кино без особой поддержки смогло добиться высоких наград и признаний как на российском, так и на мировом уровне.