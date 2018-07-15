Режиссер проекта «Люди в погонах» выступила в защиту спецназовца Белюнаса, подозреваемого в изнасиловании девушки

Известный режиссер, директор Государственного театра эстрады Республики Саха (Якутия), многолетний режиссер проекта «Люди в погонах» Татьяна ЧАРАНСКАЯ выступила в защиту сотрудника якутского СОБРа Бронислава БЕЛЮНАСА.

Напомним, что 12 июля сайт газеты «Московский комсомолец» опубликовал статью «Оперативника СОБРа задержали за изнасилование девушки в загородном доме». В ней сообщается, что в Москве задержан сотрудник якутского СОБРа за изнасилование девушки. http://www.mk.ru/incident/2018/07/12/operativnika-sobra-zaderzhali-za-iznasilovanie-devushki-v-zagorodnom-dome.html



И хотя издание не назвало персональные данные, указало, что задержанный занял второе место на профессиональном конкурсе в 2014 году. И опубликовало фото, по которому невозможно было не узнать Бронислава БЕЛЮНАСА, как раз в эти ставшего звездой соцсетей, благодаря эффектной фотосессии в местности Булуус.

Через день статью перепечатали местные ресурсы.

Новость вызвала большой резонанс.

Татьяна Чаранская опубликовала в своем Instagram пост в защиту Бронислава Белюнаса, сопроводив его совместным фото:



«В свете последних неприятных, неожиданных событий, связанных с Брониславом Белюнас хочу попросить не верить в сведения СМИ!

Бронислав, а для меня просто Броня, это самый воспитанный, культурный, добрый, честный, искренний и порядочный человек! Он воспитывался в интеллигентной, дружной, крепкой семье, где царила любовь и понимание! Он очень сильно любит свою маму и сестренку, уважает отца. Всегда с трепетом и волнением рассказывал о своих родителях. Мама для него ВСЁ ! Слово матери ЗАКОН! И такой человек, который вырос в любви и уважении, никогда не поднимет руку на женщину! Никогда!

Броня участник и победитель республиканского конкурса среди силовых структур «Люди в погонах»! На протяжении подготовительных дней конкурса, все участники становятся друзьями, не конкурентами, а именно друзьями. Это была моя основная цель и задача — сплотить. Они для меня становились моими детьми, не просто участниками, а именно детьми. Многие из них после конкурса не могли очень долго расставаться, только малая часть уходила просто так, а основная часть сближаются и дружат по сей день. Не смотря на мою суровую строгость и требования, они продолжают со мной тесно общаться и дружить. Хоть и редко, но встречаемся и вспоминаем наши дни. И я не ошибусь, если скажу, что дни конкурса, были самыми яркими, счастливыми, веселыми и интересными на события днями. Особенно Броня, Коля, Алик, Валера, Юра и мн.др. были частыми моими гостями, по поводу и без повода они могут прийти ко мне. Можем в легкую поехать кататься, посидеть в кафе, поболтать по душам, съездить на купалку, шашлыки, да просто, чтобы быть вместе. Не знаю почему так сложилось, но именно с Броней мы часто говорили о своих личных переживаниях, делились советами, как поступить в сложившейся ситуации. Сложилось так, что я иногда являюсь проводником любви))) очень многие из моих проектов сейчас муж и жена и умеют детей… так и его не обошла любовь, но к сожалению, любовь оказалась безответной… у нас с ним не получилось достучаться до её сердца… день ее рождения он подарил ей 101 розу, из них одна была искусственной, и на букете написал записку «моя любовь к тебе никогда не умрёт, пока одна из них не увянет»…

Он романтик! Нежный и ранимый! Мы вместе с ним огорчились, когда она вышла замуж за другого. В эти дни переживаний я была рядом. Он очень красивый и конечно многие девушки сами готовы «прыгуть» к нему на шею, но он ищет ту, единственную, ради которой он бы посвятил свою жизнь… Ещё раз повторюсь, человек, который воспитан в любви, не знает, что такое зло и грубость по отношению к женщине! Он мне всегда рассказывал о своей семье. Его дедушка литовец, участник ВОВ, дошел до Берлина. Красивый, статный, высокий, образованный, интеллигентный мужчина. Так нелепо, но по воле судьбы он оказался в Якутии. Остался в Чекурдахе, женился на якутяночке, родились дети. Он так и не вернулся на родину. Всю оставшуюся жизнь проработал в Якутии. Он полюбил наш край, тайгу и охоту. Так наш Броня имеет якутские корни. Он наш человек. Для меня Броня не просто красивый парень, а сильная личность. Он всегда поддержит человека, выслушает, поймет, поможет, посоветует и встанет на защиту. Я горжусь им и горжусь и люблю своих ребят! Я хочу призвать всех заступиться за нашего парня. Его оклеветали. Я верю в силу наших силовых структур и в нашу республику! Если мы, как один человек, встанем на защиту, поддержим его, то жадность и зло будет наказана! Такая несправедливость не должна восторжествовать. Я очень надеюсь, что правосудие восторжествует! Что следователи тщательно расследуют это дело и не дадут лжи, алчности, корысти одержать победу!».