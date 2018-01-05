Режиссер-любитель Андрей Софронов: Cloud Nine станет антологией

Прошедший год был богат на кинопрорывы якутских режиссеров: участие полнометражных фильмов в фестивалях в Польше, Южной Корее, а также на Арктическом конкурсе в Анадыре, которое показало, что киноиндустрия в республике развивается в правильном направлении.

Призы также получил и режиссер короткого метра Андрей Софронов. Он рассказал о своих достижениях и планах.

«Главным событием 2017 года для меня были выпуск «Cloud Nine» и его победа на Ykt Geek Fest. Можно сказать, мы выложились по полной. Снимали фильм примерно неделю до моего дня рождения, 1 августа. Со съемками мне помогали друзья и Ларри Яковлев с Женей Осиповым — очень талантливые операторы, которые работали над многими проектами в Якутске», — рассказал он.

Сейчас Андрей работает креативным директором в маркетинговом агентстве «Digital Coach» — разрабатывает дизайн сайтов и отвечает за функциональность, удобство пользования и стиль различных проектов.

«Стильный, жизненный, завораживающий», — так говорят о короткометражке Софронова, который уже прославился среди андеграундной якутской молодежи как самый визуально сильный фильм в Якутии.

У него около семи тысяч просмотров на Vimeo и уже две победы на фестивалях — кроме местного конкурса картина победила в Санкт-Петербурге.

«Локации для съемок искал сам. И так как я часто фотографирую, то знаю, где и какие места довольно кинематографичные. Обычно стараюсь не показывать нарочито, что действие фильма происходит в Якутске, так как это неважно для сюжета. Это может быть абсолютно любой город», — подчеркнул режиссер.

В планах Софронова снять вторую часть «Cloud Nine», которая будет не прямым продолжением, а новой историей с новыми героями: