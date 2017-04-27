Режим работы страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» в праздничные дни

АО РСК СТЕРХ

ТОЦ «Норд Хаус», Орджоникидзе, 50

27 рабочий день: с 9 – 16 чч. (без перерыва на обед)

28, 29, 30 апреля – рабочие дни

1 мая – выходной

6, 7, 8, 9 мая – выходные дни

Вилюйский тракт 3 км, 8/2

27, 28, 29, 30 апреля – рабочие дни

1 мая – выходной

6, 7, 8, 9 мая – выходные дни

Лермонтова, 152

27 рабочий день: с 9 – 16 чч. (без перерыва на обед)

28 апреля – рабочий день

29, 30 апреля – выходные дни

1 мая – выходной

6, 7, 8, 9 мая – выходные дни

Курашова, 44а

27 апреля – выходной

28 апреля – рабочий день

29 апреля – рабочий день: с 9 – 15 чч. (без перерыва на обед)

30 апреля – выходной

1 мая – выходной

6 мая – рабочий день: с 9 – 15 чч. (без перерыва на обед)

7, 8, 9 мая – выходные дни

Агенты

ТЦ «Норд», Лермонтова, 47, 4 этаж. 1,6,7,8,9 мая: с 9 до 19 чч.

Каландаришвили, 5, каб. 102. 1, 6,7,8 мая: с 10 до 16 чч.

ул. Новокарьерная, 1,8. 6,7,8 мая с 9 до 18.30 чч.

Вилюйский тракт, 3 км. 1,8. 6,7,8 мая с 9 до 19.00 чч.

Агенты, работающие круглосуточно, все дни

ул. Бестужева-Марлинского, 4. К.т: 258825; 89142285216

офис на колесах: 705060

офис на колесах: 700230

офис на колесах: 260612; 89241734049

круглосуточно: 759399

круглосуточно: 89241734049

АО СМК «Сахамедстрах»

Зал оформления и выдачи полисов ОМС

по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, 44А, 2 этаж.

27 апреля – выходной

28 апреля – рабочий день с 09.00 до 17.00 ч. (без перерыва на обед)

29 апреля – рабочий день: с 9 – 15 чч. (без перерыва на обед)

30 апреля – выходные дни

1 мая – выходной

6 мая – рабочий день: с 9 – 15 чч. (без перерыва на обед)

7, 8, 9 мая – выходные дни

Лицензия АО СМК «Сахамедстрах» ОС №2873 – 01 от 9 ноября 2016 г.

Лицензия АО РСК «Стерх» СЛ №3983 от 22 сентября 2015 г.