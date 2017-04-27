Режим работы страховой группы «Стерх-Сахамедстрах» в праздничные дни

АО РСК СТЕРХ
ТОЦ «Норд Хаус», Орджоникидзе, 50
27 рабочий день: с 9 – 16 чч. (без перерыва на обед)
28, 29, 30 апреля – рабочие дни
1 мая – выходной
6, 7, 8, 9 мая – выходные дни
Вилюйский тракт 3 км, 8/2
27, 28, 29, 30 апреля – рабочие дни
1 мая – выходной
6, 7, 8, 9 мая – выходные дни
Лермонтова, 152
27 рабочий день: с 9 – 16 чч. (без перерыва на обед)
28 апреля – рабочий день
29, 30 апреля – выходные дни
1 мая – выходной
6, 7, 8, 9 мая – выходные дни
Курашова, 44а
27 апреля – выходной
28 апреля – рабочий день
29 апреля – рабочий день: с 9 – 15 чч. (без перерыва на обед)
30 апреля – выходной
1 мая – выходной
6 мая – рабочий день: с 9 – 15 чч. (без перерыва на обед)
7, 8, 9 мая – выходные дни
Агенты
- ТЦ «Норд», Лермонтова, 47, 4 этаж. 1,6,7,8,9 мая: с 9 до 19 чч.
- Каландаришвили, 5, каб. 102. 1, 6,7,8 мая: с 10 до 16 чч.
- ул. Новокарьерная, 1,8. 6,7,8 мая с 9 до 18.30 чч.
- Вилюйский тракт, 3 км. 1,8. 6,7,8 мая с 9 до 19.00 чч.
Агенты, работающие круглосуточно, все дни
- ул. Бестужева-Марлинского, 4. К.т: 258825; 89142285216
- офис на колесах: 705060
- офис на колесах: 700230
- офис на колесах: 260612; 89241734049
- круглосуточно: 759399
- круглосуточно: 89241734049
АО СМК «Сахамедстрах»
Зал оформления и выдачи полисов ОМС
по адресу: г. Якутск, ул. Курашова, 44А, 2 этаж.
27 апреля – выходной
28 апреля – рабочий день с 09.00 до 17.00 ч. (без перерыва на обед)
29 апреля – рабочий день: с 9 – 15 чч. (без перерыва на обед)
30 апреля – выходные дни
1 мая – выходной
6 мая – рабочий день: с 9 – 15 чч. (без перерыва на обед)
7, 8, 9 мая – выходные дни
Лицензия АО СМК «Сахамедстрах» ОС №2873 – 01 от 9 ноября 2016 г.
Лицензия АО РСК «Стерх» СЛ №3983 от 22 сентября 2015 г.comments powered by HyperComments