Режим работы спорткомплексов на новогодние праздники

SportSakha.com подготовил для вас небольшую сводку по спортивным объектам г. Якутска на праздничные выходные дни.

Спорткомплекс «Модун» с 31.12 по 4.01 выходные дни, далее режим работы с 9:00 до 18:00.

Дворец спорта «50 лет Победы» 31.12 работает до 15:00 ч. Со 2 января работают по обычному графику с 9:00 до 21:00.

Центр спортивной подготовки «Триумф» 31.12 и 1.01 для посетителей закрыт. Со 2 января выходят на обычный режим работы.

Спорткомплекс «Дохсун» 30.12 по 1.01 выходные дни. Со 2 по 6 января работает с 9:00 до 18:00. С 9 января работает по обычному графику.

ПБ «Чолбон» 30.12 по 2.01 выходные дни. С 3 по 8 января тренажерный зал и бассейн работают с 8:00 до 20:00. С 9 января по обычному графику.

ПБ «Самородок» 31.12 по 1.01 выходные дни. В праздничные дни тренажерный и теннисный зал не работают. А поплавать можно будет с 3 по 8 января — 10:25, 11:20, 12:15, 14:00, 15:00, 15:55, 16:50, 17:45. С 9 января бассейн работает в обычном режиме.

ПБ «Долгун» уходит в отрыв до 8 января. С 9 января начнут работу в обычном режиме.

7 января в Рождество спорткомплексы не работают.