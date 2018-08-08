Режим ЧС в связи с лесными пожарами отменен

Временно исполняющий обязанности Главы Якутии Айсен Николаев отменил режим ЧС регионального характера в связи с лесными пожарами.

Соответствующий указ № 2791 «Об отмене чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров на территории Республики Саха (Якутия)» Айсен Николаев подписал 7 августа.

Документ принят в связи с локализацией лесных пожаров на обслуживаемой зоне лесного фонда, отменой режимов ЧС муниципального характера в Верхневилюйском, Вилюйском и Намском улусах и снижением до I и IIклассов пожарной опасности на всей территории республики.

Напомним, режим ЧС в лесах регионального характера в Якутии действовал с 6 июля текущего года. В своё время режим ЧС регионального характера был введён в связи установлением в республике IV-V класса пожарной опасности в лесах, увеличением количества и площади лесных пожаров из-за неблагоприятных природных условий, сухих гроз, и с введением чрезвычайной ситуации в лесах муниципального характера на территории Намского улуса и вилюйской группы районов.

По оперативным данным на утро 8 августа в необслуживаемых зонах находится 22 очага пожаров, которые не несут угрозы населённым пунктам и опасности для объектов экономики. К примеру, таким является лесной пожар, расположенный в Жиганском улусе в 208 км. от села Эйик, ограниченный с севера рекой Моркока-Мархарата, с востока и юга – р. Моркока.

Принимаются меры по тушению трёх лесных пожаров в Нюрбинском, Верхоянском и Намском районах.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории 20 районов проведены работы по тушению 166 лесных пожаров.