Режим ЧС действует в лесах Усть-Майского района

Cотрудники МЧС и представители взаимодействующих структур ежедневно осуществляют мероприятия по предотвращению возникновения природных пожаров и пожаров в жилом секторе на территории Республики Саха (Якутия). К этой работе активно привлекаются специалисты Департамента по лесным отношениям республики, старосты, патрульные, патрульно-маневренные и патрульно-контрольные группы в населенных пунктах.

Сотрудниками Управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) и Департамента по лесным отношениям Республики Саха (Якутия) с начала пожароопасного периода рассмотрено 64 протокола об административном правонарушении по ч. 1 ст. 8.32 Кодекса об административных правонарушениях РФ, назначено 43 административных наказаний, из них: 37 предупреждений, 6 административных штрафа на общую сумму 126500 рублей.

Дознавателями надзорной деятельности федеральной противопожарной службы организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров с привлечением к административной ответственности по п. 4 ст. 8.32 КоАП РФ.

Дознавателями органов Государственного пожарного надзора также организована работа по установлению причастных и виновных лиц к возникновению лесных пожаров, по всем сообщениям о лесных пожарах проводится проверка в соответствии со ст. 144 УПК РФ.

За сутки в республике проведено 425 рейдов по пресечению нарушений требований пожарной безопасности на территории населённых пунктов и дачных некоммерческих объединений граждан, прилегающих к лесничествам.

Всего в республике функционируют 22 поста, ограничивающих допуск населения в леса, с начала пожароопасного периода пресечено и отказано в доступе в лесные массивы 32 гражданам. Нарушение правил пожарной безопасности в лесах и за сжигание сухой травянистой растительности и мусора протоколы об административном правонарушении не составлены.

Особое внимание уделяется местам массового отдыха (пикников) населения на лесных участках и прилегающих территориях, расположенным вне мест для массового отдыха граждан на природе (пикников), организованных и утвержденных органами местного самоуправления.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности!

В связи с началом пожароопасного периода на территории г.Якутска, распоряжением Окружной администрации Якутска определены места массового отдыха на территории города. Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) рекомендует жителям и гостям столицы Якутии проводить отдых в данных местах в целях предотвращения лесных пожаров:

— Микрорайон Кангалассы — место за причалом погрузки угля (р. Лена). Беседка мыса Кангаласский;

— с. Табага – Покровский тракт, 25 км., возле с. Табага, левый берег озера «Синньигэс»;

— Тулагино-Кильдямский наслег – Намский тракт, 22 км. (левая сторона Якутск – Намцы);

— с. Хатассы – Покровский тракт, 20 км. (правая сторона Якутск – Покровск).

Главное управление МЧС России по РС(Я) рекомендует населению республики в целях предотвращения лесных пожаров проводить отдых в местах, организованных и утвержденных органами местного самоуправления.

Режим «ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯ» в лесах действует на территории МО «Усть- «Усть-Майский район».

«ОСОБЫЙ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ» установлен на территории пяти МО Алданского, Намского, Горного, Амгинского районов и ГО «г. Якутск».

Напоминаем, если на территории вашего муниципального образования действует особый противопожарный режим, то посещение гражданами лесных массивов категорически запрещено.

Со 7 мая на территории Республики Саха (Якутия) установлен пожароопасный период, в этот период в лесу категорически запрещается:

— проводить выжигание сухой травы и камыша;

— разводить костры, использовать мангалы, другие приспособления для приготовления пищи;

— курить, бросать горящие спички, окурки, вытряхивать из курительных трубок горячую золу;

— стрелять из оружия, использовать пиротехнические изделия;

— оставлять в лесу промасленный или пропитанный бензином, керосином и иными горючими веществами обтирочный материал;

— заправлять топливом баки работающих двигателей внутреннего сгорания, выводить для работы технику с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых топливом;

— оставлять на освещенной солнцем лесной поляне бутылки, осколки стекла, другой мусор.

Необходимо отметить, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 10.11.2015г. №1213 «О внесении изменений в Правила противопожарного режима в Российской Федерации» запрещается выжигание сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, разведение костров на полях.

Если на момент совершения указанного правонарушения на территории, где оно совершено, не действовал особый противопожарный режим, то ответственность за него предусмотрена ч. 1 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от 1000 до 1500 рублей; на должностных лиц — от 6000 до 15 000 рублей; на юридических лиц — от 150 000 до 200 000 рублей.

Если же в момент совершения данного правонарушения на территории, где оно совершено, действовал особый противопожарный режим, то ответственность за него предусмотрена ч. 2 ст. 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, которая влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; на должностных лиц — от 15 000 до 30 000 рублей; на юридических лиц — от 400 000 до 500 000 рублей.