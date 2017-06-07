Рейтинговые скачки на призы Главы РС (Я) и Дерби главы Якутска

Уважаемые любители конных скачек!

12 июня в 14.00 ч. в местности Үс Хатыҥ на ипподроме Дьөhөгөй состоятся отборочные скачки на приз Главы РС (Я) и приз Дерби Главы ГО «город Якутск».

«Зрителей ждут интересные и захватывающие соревнования ведущих скакунов республики, таких как Рашен Дей, МэйнКониг, Рашен Джой, Риттер Кит, Конкистадор, Грозный Тор и другие. В призе Дерби зрителей ожидают противостояния лучших трехлеток республики: Анны Арка, Миланы, Стимула, Алфины и многих других.Событие позволит в полной мере насладиться мощью и силой скаковых лошадей. Выступят команды всех районов республики, где разводят скакунов.

Всего планируется провести 9 заездов с участием более 40 лошадей чистокровных верховых пород. Скачки состоятся на дистанциях: 800, 1200, 1600, 2400 и 3200 м. Организаторами мероприятия являются Окружная администрация города Якутска и Федерация конного спорта РС (Я).

Событие является традиционным и определяющим участников главных стартов республики. До этого старты с участием сильнейших скакунов республики состоялись 9 и 27 мая на ипподроме ЯГСХА. На месте будут организованы точки питания, концертная программа. Приходите, будет интересно», — рассказывает исполнительный директор Федерации конного спорта РС (Я), директор ипподрома Үс Хатыҥ Александр КАПИТОНОВ.

Организаторы призывают не упускать возможность увидеть сильнейших скакунов республики в живописной местности Үс Хатыҥ. Для удобства жителей и гостей столицы 12 июня с 12.00 часов дня по центру города будут курсировать автобусы №155 по маршруту «Гимеин — Үс Хатыҥ — Гимеин».

Отметим, что эти скачки выявят участников забегов на приз Главы Республики Саха (Якутия) и приза Дерби, которые пройдут во время республиканского Ысыаха Туймаады в местности Үс Хатыҥ 25 июня. Именно поэтому скачки получили название «рейтинговые».