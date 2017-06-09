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9 июня 2017, 9:52
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Рейтинговое агентство «Эксперт РА»: СВФУ показал динамичный рост конкурентоспособности

7 июня рейтинговое агентство RAEX («Эксперт РА») обнародовало результаты шестого ежегодного рейтинга вузов России. Северо-Восточный федеральный университет, показав один из наиболее динамичных результатов в стране, поднялся на 10 пунктов и занял 35-ю позицию в национальном рейтинге.

СВФУ принимает участие в рейтинге вузов агентства с 2012 года. В 2013 году университету удалось попасть в первую сотню, заняв 81-е место. В прошлом году он занял 45-ю позицию, по итогам нынешнего учебного года университет улучшил результаты и поднялся на 35-е место.

Общий рейтинг составляется на основе оценки результатов по трем основным направлениям деятельности вузов: качество образования,  востребованность выпускников работодателями,  научно-исследовательская деятельность. По каждому направлению деятельности составляется частный рейтинг.

Рост в позициях вуза, по сравнению с прошлогодними показателями, произошел благодаря улучшению результатов по всем трем частным рейтингам: по критерию «качество образования» вуз поднялся с 39-го на 33-е место, по критерию «научно-исследовательская активность» – с 62-й позиции на 40-ю. Самый большой скачок СВФУ продемонстрировал по показателю «востребованность работодателями» – с 80-го на 49-е место.

«Особенно отрадно видеть рост в частном рейтинге «востребованность работодателями», ведь это является признанием конкурентоспособности выпускников университета на рынке труда, показателем высокого качества подготовки», – комментируют в Департаменте стратегического развития.

В основе методологии рейтинга – интегральная оценка качества подготовки выпускников вуза, определяемая количественными параметрами образовательной и научно-исследовательской деятельности вузов и качественными характеристиками, отражающими результаты опросов среди 30 000 респондентов: работодателей, представителей академических и научных кругов, студентов и выпускников.

https://s-vfu.ru/news/detail.php?SECTION_ID=&ELEMENT_ID=75591

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Источник: Пресс-служба СВФУ им. М.К. Аммосова.
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