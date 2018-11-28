Рейтинг трезвых и пьющих регионов России. На каком месте Якутия?

МОСКВА, 27 ноября. /ТАСС/. Создатели «Национального рейтинга трезвости субъектов РФ», вызвавшего неоднозначные реакции в попавших в него регионах, предложили властям сделать ставку на доступный массовый спорт, доработать социальные программы и ужесточить законодательство в сфере оборота алкогольной продукции.

26 ноября проектом «Трезвая Россия» был опубликован «Национальный рейтинг трезвости субъектов РФ». При составлении рейтинга его авторы использовали объективные открытие данные пяти ведомств и шесть социальных критериев, включая смертность от алкоголя и количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения или в сфере оборота алкогольной продукции. В пятерку лидеров вошли Чеченская Республика, Ингушетия, Дагестан, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария. Самым пьющим субъектом страны стала Чукотка, далее следуют Магаданская область и Ненецкий автономный округ, Сахалин и Республика Коми. Санкт-Петербург улучшил свои позиции по сравнению с прошлогодним рейтингом, поднявшись с 37-го на 26-е место.

«Регионам надо конструктивно относиться к результатам рейтинга <…> Мы не только критикуем, но и предлагаем решение. Спорт шаговой доступности — сильнейшая альтернатива пагубным явлениям, особенно для молодежи», — сказал ТАСС руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

По его мнению, в первую очередь, в регионах необходимо строить дворовые спортивные площадки с турникетами, а не дорогостоящие физкультурные комплексы.

Оценивая результаты проведенного исследования, эксперт рекомендовал всем регионам разработать медицинские программы по реабилитации и социализации алкозависимых граждан и ужесточать законодательство в сфере оборота алкогольной продукции и борьбы с контрафактом. Хамзаев отметил, что некоторые регионы уступили позиции в рейтинге из-за послаблений законодательства под давлением экономического лобби, у других ухудшилась официальная статистика. Руководитель проекта подчеркнул, что приоритетом в работе регионов должны стать ориентиры, обозначенные в майском указе главы государства в разделе «Демография» — тогда и позиции в рейтинге станут выше.

Регионы не согласны с аналитикой

Некоторые регионы высказали сомнение в объективности рейтинга и используемых методиках расчета. Например, в министерстве здравоохранения Сахалинской области ТАСС сообщили, что рейтинг не отражает реальной картины в регионе, где отмечается снижение злоупотребления алкоголем и улучшение ситуации по другим показателям, в частности, смертности от алкоголизма. По мнению Росалкогольрегулирования, в островном регионе благодаря совместным усилиям региональных властей и управления внутренних дел по Сахалинской области нелегальные продажи алкоголя находятся на самом низком уровне в стране. С 2015 года и до настоящего времени здесь не зафиксировано ни одного случая смерти в результате случайного отравления алкоголем. Вице-губернатор Чукотки Евгений Подлесный сообщил ТАСС, что уровень алкоголизма в регионе падает, ограничивается время продаж алкоголя, увеличивается количество населенных пунктов с полным или частичным ограничением продаж. Кроме того, власти оказывают финансовую поддержку спортивных праздников, во время которых запрещено употребление алкоголя, строят спортивные объекты там, где уровень алкоголизма в среднем выше, чем по региону в целом. В «Трезвой России» выразили готовность предоставить материалы исследований и помочь властям Чукотки в решении проблемных вопросов, связанных, например, с развитием спортивной инфраструктуры. Хамзаев напомнил, что похожая ситуация была с Магаданской областью год назад, когда регион оказался лидером по употреблению алкоголя. Но получив материалы, власти согласились с проблемами и начали конструктивно работать. При этом эксперт отметил, что успех в рейтинге не всегда можно обеспечить за счет благосостояния региона или благодаря религиозным традициям. Например, в качестве позитивного примера он привел работу руководства Белгородской области, которая разместилась в рейтинге на шестой позиции после пятерки лидеров из числа республик Северного Кавказа.

Религиозные традиции

По мнению председателя Координационного центра мусульман Северного Кавказа, муфтия Карачаево-Черкесии Исмаила-хаджи Бердиева, постоянное лидерство субъектов СКФО в подобных рейтингах свидетельствует о том, что в округе сохраняются горские традиции, не поощряющие употребление алкоголя, и увеличивается число верующей молодежи, знающей и придерживающейся канонов традиционного ислама. Он отметил, что в Карачаево-Черкесии власти, общественные организации, православное и мусульманское духовенство совместно с молодежью проводят мероприятия, направленные на духовно-нравственное воспитание, профилактику наркомании, алкоголизма и различных правонарушений в молодежной среде, большое внимание уделяется развитию спорта и пропаганде здорового образа жизни, построено много новых спортивных объектов.

Глава комиссии Санкт-Петербургской епархии по противодействию алкоголизму, наркомании и другим зависимостям протоиерей Максим Плетнев в беседе с ТАСС отметил правильность выбора при оценке регионов такого критерия, как количество преступлений, совершенных в пьяном виде. При этом он выразил сомнение в большом профилактическом эффекте от занятий спортом и создания спортивных площадок. По мнению протоиерея, зависимость от алкоголя тесно связана с идеологией потребления в обществе, поэтому необходимо пропагандировать отличные от них «идеалы служения», к которым он отнес семью, религию и патриотизм.

Опыт северных территорий

Среди неблагополучных регионов оказалось много северных территорий, где проблемы осознают и намерены их решать. В Ненецком автономном округе (НАО) постоянное антилидерство в рейтинге трезвости объяснили оторванностью региона от «большой земли», отсутствием мест досуга в сельских территориях, сезонностью многих занятий и сложными климатическими условиями, приводящими к стрессовым ситуациям.

Председатель постоянной комиссии собрания депутатов НАО по вопросам государственного устройства и местного самоуправления Александр Чурсанов предложил создать региональную программу по борьбе с алкоголизмом. «Нужен закон, чтобы он действовал на уровне региона, и, соответственно, была программа с конкретными мероприятиями, с финансированием этих мероприятий», — сказал он в беседе с корреспондентом ТАСС.

В Республике Коми в сентябре этого года распоряжением правительства региона утвержден план мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма до 2021 года. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации главы региона, в регионе в первую очередь намерены усилить информационную работу и переориентировать население на здоровый образ жизни, усилить патронаж неблагополучных семей и добиваться ежегодного снижения на 3% количества жителей, злоупотребляющих алкоголем. По мнению председателя регионального Союза борьбы за народную трезвость, директора горно-экономического колледжа Воркуты Виктора Тельнова, в борьбе с алкоголизмом следует делать ставку на работу с молодежью, создавать инфраструктуру для молодежного досуга и развития талантов.

В Якутии в качестве одной из мер борьбы с пагубной привычкой применяют ограничение продажи алкоголя. Муниципальные районы, где установлен запрет на продажу алкоголя, получают дополнительное финансирование на строительство социальных объектов — детсадов, школ, домов культуры, спортивных центров. Такой запрет введен уже в 182 сельских поселениях Якутии.

Якутия заняла позицию в «золотой середине», расположившись на 45 месте из 85 регионов.

Работа над ошибками

Разного рода ограничительные меры применяют и в других регионах. Как рассказала ТАСС председатель комитета Законодательного собрания Ростовской области по взаимодействию с общественными объединениями, молодежной политике, физической культуре, спорту и туризму Екатерина Стенякина, в регионе одними из первых запретили алкогольные тонизирующие напитки и ввели дни трезвости во время последнего звонка, Дня защиты детей и 1 сентября. Эффективность ограничительных мер на реализацию алкогольной продукции в дни массовых мероприятий и борьбы нелегальной продажей алкоголя, в том числе и в ночное время, отметил глава фракции «Единая Россия «в Заксобрании Александр Тетердинко. Повышение позиций города в рейтинге он также связал с развитием досуговой и спортивной инфраструктуры для разных групп населения.

Именно ограничительные меры в сочетании с воспитательной работой доказали свою эффективность в регионе, возглавившем рейтинг. Председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов напомнил, что на территории республики время розничной продажи алкогольной продукции ограничено двумя часами, идет большая разъяснительная работа с молодежью и взрослыми по возрождению национальных культурных ценностей. В общий успех посильный вклад делают все стороны: республиканские власти, духовенство и общественность.

Рейтинг трезвости регионов по ссылке: http://www.trezvros.ru/calendar/702

Фото © Виктор Драчев/ТАСС