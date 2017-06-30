Рейтинг Егора Борисова вырос на 8 пунктов в топе самых цитируемых губернаторов-блогеров

«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за май 2017 года. В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Период исследования: май 2017 года.

ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:

Место в рейтинге Перемещение за месяц Персона Регион ИЦ 1 0 СОБЯНИН Сергей Семенович Москва 506,77 2 0 КАДЫРОВ Рамзан Ахматович Чечня 399,23 3 +5 ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич Московская обл. 68,52 4 +5 МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич Татарстан 52,96 5 -2 АКСЁНОВ Сергей Валерьевич Крым 50,19 6 0 КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович Краснодарский край 20,43 7 +7 БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович Удмуртия 18,81 8 +2 БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович Пензенская обл. 15,69 9 -4 КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович Свердловская обл. 14,11 10 +7 МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич Ярославская обл. 13,51 11 +8 БОРИСОВ Егор Афанасьевич Саха 13,45 12 new ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич Ингушетия 12,86 13 +3 КОРОЛЕВ Олег Петрович Липецкая обл. 12,29 14 -7 ЗИМИН Виктор Михайлович Хакасия 9,63 15 new ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич Иркутская обл. 8,59 16 -5 ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович Севастополь 8,54 17 -4 ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич Карачаево-Черкесия 7,65 18 new ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович Карелия 7,53 19 new ОРЛОВ Игорь Анатольевич Архангельская обл. 5,62 20 new КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич Тыва 5,49

По итогам мая наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская обл.).