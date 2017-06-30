Рейтинг Егора Борисова вырос на 8 пунктов в топе самых цитируемых губернаторов-блогеров

«Медиалогия» составила рейтинг цитируемости губернаторов-блогеров за май 2017 года. В рейтинг-лист вошли действующие на период исследования главы регионов РФ, которые ведут собственные блоги. Для построения рейтинга учитывалась цитируемость блогов губернаторов в СМИ. Период исследования: май 2017 года.
ТОП-20 самых цитируемых губернаторов-блогеров:
|Место в рейтинге
|Перемещение за месяц
|Персона
|Регион
|ИЦ
|1
|0
|СОБЯНИН Сергей Семенович
|Москва
|506,77
|2
|0
|КАДЫРОВ Рамзан Ахматович
|Чечня
|399,23
|3
|+5
|ВОРОБЬЕВ Андрей Юрьевич
|Московская обл.
|68,52
|4
|+5
|МИННИХАНОВ Рустам Нургалиевич
|Татарстан
|52,96
|5
|-2
|АКСЁНОВ Сергей Валерьевич
|Крым
|50,19
|6
|0
|КОНДРАТЬЕВ Вениамин Иванович
|Краснодарский край
|20,43
|7
|+7
|БРЕЧАЛОВ Александр Владимирович
|Удмуртия
|18,81
|8
|+2
|БЕЛОЗЕРЦЕВ Иван Александрович
|Пензенская обл.
|15,69
|9
|-4
|КУЙВАШЕВ Евгений Владимирович
|Свердловская обл.
|14,11
|10
|+7
|МИРОНОВ Дмитрий Юрьевич
|Ярославская обл.
|13,51
|11
|+8
|БОРИСОВ Егор Афанасьевич
|Саха
|13,45
|12
|new
|ЕВКУРОВ Юнус-Бек Баматгиреевич
|Ингушетия
|12,86
|13
|+3
|КОРОЛЕВ Олег Петрович
|Липецкая обл.
|12,29
|14
|-7
|ЗИМИН Виктор Михайлович
|Хакасия
|9,63
|15
|new
|ЛЕВЧЕНКО Сергей Георгиевич
|Иркутская обл.
|8,59
|16
|-5
|ОВСЯННИКОВ Дмитрий Владимирович
|Севастополь
|8,54
|17
|-4
|ТЕМРЕЗОВ Рашид Бориспиевич
|Карачаево-Черкесия
|7,65
|18
|new
|ПАРФЕНЧИКОВ Артур Олегович
|Карелия
|7,53
|19
|new
|ОРЛОВ Игорь Анатольевич
|Архангельская обл.
|5,62
|20
|new
|КАРА-ООЛ Шолбан Валерьевич
|Тыва
|5,49
По итогам мая наиболее цитируемыми блогерами среди глав регионов РФ стали Сергей Собянин (Москва), Рамзан Кадыров (Чечня) и Андрей Воробьев (Московская обл.).comments powered by HyperComments
Источник: http://www.mlg.ru