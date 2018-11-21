Ревнивая якутянка убила мужа одним ударом ножа

Прокуратура Усть-Алданского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении жительницы с. Чаран Усть-Алданского района. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку).

По версии следствия, в середине июля 2018, после совместного распития спиртных напитков, обвиняемая из чувства ревности к другой женщине, присутствовавшей в ходе употребления алкоголя, нанесла после ухода гостей своему гражданскому супругу 1 удар кухонным ножом в область груди. От полученного телесного повреждения потерпевший скончался на месте происшествия.

После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.